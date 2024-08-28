降息預期利多、00953B助攻　債券ETF受益人187萬創高

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

每周債券ETF集保戶股權分散統計出爐，根據8月23日最新公布統計資料，加上新加入的群益優選非投等債ETF（00953B），目前市場上共有92檔債券ETF，債券ETF受益人最新一周新增5萬7747人，總人數來到187萬0162人創歷史新高。

進一步觀察，上周受益人增加的有64檔，以周增加人數來看，00953B群益優選非投等債增加2萬5494人最多；市場法人表示，隨著市場對降息預期提升，後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間可期，債市投資環境更居順風，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，不妨透過債券ETF來參與。

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群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，從聯準會主席鮑威爾談話內容中了解，降息即將於9月展開，但降息幅度及後續降息速度將視就業數據決定，此外，就業市場已開始將溫，但仍具韌性，美國經濟仍保持在美聯儲預期範圍之內。

目前市場仍預期美國經濟陷入衰退機率不高，而在美國經濟溫和或軟著陸的情況下，搭配聯準會展開有序的預防性降息階段，按照歷史經驗，非投等債的期望報酬與配息能力將優於其他固定收益商品，後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。