輝達周三公布財報　高盛：可能引起近3000億美元市值震盪

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Business Insider報導，NVIDIA週三公佈第二季財報後，市值可能會出現2980億美元的大幅波動。根據高盛週一的一份報告，市值朝任一方向的潛在波動都將相當於這家價值3.17兆美元的晶片製造商的股價震盪9%以上。

NVIDIA目前維持著3300億美元的最大單日市值波動記錄，這一波動發生在7月底，當時該股從長達數週的下跌中反彈。

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高盛表示，如果NVIDIA能夠在強勁的前瞻性指引下穩健的季度成長，可能會讓股市措手不及，並引發大幅波動。

高盛指出，資訊科技股連續4週出現賣超，並且出現了2個月以來最大的賣超，因為在多頭和空頭銷售的推動下，該行業在每個地區都出現了賣超。換句話說，股市定位表明，如果NVIDIA在周三公佈財報後股價上漲，大多數投資者可能會措手不及。

分析師表示，鑑於科技股的基本面拋售，NVIDIA本財報季的門檻比最近幾個季度要低得多。

NVIDIA目前是標普500指數中的第二大公司，權重約為6.5%，因此其業績可能會對更廣泛的市場產生重大影響。

盈透證券策略師史蒂夫·索斯尼克也強調了NVIDIA對於市場其他部分的重要性。在周二的一份報告中，索斯尼克分析了盈透證券平台上25筆最活躍的交易，其中超過 70%的交易與NVIDIA有關。