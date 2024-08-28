貿協攜13家台灣好食品企業聯手出擊　擄獲日韓味蕾

▲首爾洽談會熱絡場面。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣的各式美食魅力無法擋！由經濟部國際貿易署主辦，外貿協會於8月19日至23日攜13家國內好食品代表企業前進日本及韓國拓銷，吸引日韓重要買主與主流媒體參與，合計媒合超過100家買主、200場次洽談，多家參團企業現場即接單，交易熱絡。

本團針對日本及韓國市場需求，以台灣代表性好食品為主力行銷，例如韓國市場主打健康茶飲、麻辣醬料等，日本市場則推台灣高山茶及蔬果脆片等。另也包括台灣流行的點心伴手禮太陽餅、鳳梨酥、珍珠奶茶，及具台灣特色的沖泡粥品、調味花生、沙茶醬等，均深受買主喜愛。

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韓國站吸引大型買主GS Retail、BGF Retail (CU便利商店)、現代百貨、Samyang等大廠近40家買主與我商洽談，並邀得韓國食品專業媒體The Buyer、消費產品媒體Living Sense、知名新聞Sports Seoul等10餘家專業媒體採訪。日本站則有雲雀餐飲集團、大戶屋、九州屋等知名大型企業通路與我商洽談，日韓總計洽談餘200場次。

為提升我國食品於一般消費市場知名度，該團也在東京新宿丸井百貨本館設立「Taiwan Select」快閃展示，開幕當天吸引大批參觀人潮，及日本專業食品媒體前來採訪。除了調味花生、鳳梨酥等名產深獲日本買主及消費者歡迎，詢問熱絡，其餘包括台灣高山茶、即時沖泡珍珠奶茶、特色奶茶及繽紛專用杯及吸管設計，也深獲買主喜愛。更有日本消費者體驗產品後，表示：「台灣的食品真的太美味了，希望隨時都能買得到！」「以前去台灣時品嚐過很多美食，現在看到有Taiwan Select展示，所以特別過來參觀，希望以後有機會採購到更多台灣的美食」等等。

至年底前，外貿協會還將持續以「Taiwan Select」行銷各國，辦理包括星馬及中東、美加、及西英法等重點市場拓銷團，搶攻全球食品市場商機。