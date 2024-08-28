討論缺電問題很low！童子賢：現代國家更要關注「電力是否排碳」

▲和碩董事長童子賢以國家氣候變遷對策委員會副召集人身分，出席碳權交易元年高峰論壇。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對民調指台灣民眾對於電力供給信心度欠佳，和碩董事長童子賢28日表示，討論「老百姓擔心缺電」是很low level（低層次）的問題，應該要聚焦電怎麼來、電力如何不排碳等「高層次議題」，才是現代化國家的討論方向。

童子賢以國家氣候變遷對策委員會副召集人身分，出席《鏡週刊》舉辦的「2024碳權交易元年高峰論壇」。會後他接受記者採訪表示，台灣經濟發展不錯，尤其高階晶片及未來AI、電動車領域都將帶給台灣產業蓬勃發展的機會，這些應用都代表著現代化國家進步象徵，當然也比較耗電。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「就好像火車如果還在燒煤就是相對落後，因此現在利用電去驅動高鐵、捷運，才是現代化的象徵。」童子賢提到，重點來了，當大家都有強烈的電力需求時，電力要來自不排碳的發電，或掌握生產不排碳的能源來做碳權交易，就可以活絡乾淨能源的使用。

對於「老百姓擔心缺電」的討論，童子賢認為，這是很low level的問題，意味著整個社會及政策一直在原地打轉討論缺電不缺電，其實不太像現代化國家，反而比較像在吵「國民所得只有3,000元還是5,000元」還在掙扎經濟發展的國家。

童子賢強調，台灣應該要盡快拿定主意，將政策把握好，擺脫那種「缺電不缺電」的問題，而是直接進展到比較高階層次的問題，「比方說，你的電哪裡來？電力來源是排碳或不排碳？一度電多少錢？」這些議題才更應該關注。

他也以新加坡為例，新加坡地小，沒有太多地方可以發展太陽能，所以新加坡每度電是6.4元；如果台灣每度電也是6.4元，那全國2,300萬人要多付出多少，內心就要有打算。台灣要讓產業持續發展，就要掌握延續這優勢的基本條件，其中電力就是非常重要的基本條件，電力來源要高品質、不排碳，價格又要實惠。

因此，童子賢呼籲，其實要「核綠共存」，重新架構電網，讓煤炭、天然氣逐步退場，既可以減少排碳，讓成本合理化，又可維持高品質穩定供電，這些投資絕對划得來；此外，他也認為人才是重要關鍵，尤其打壓某個領域多年，人才都會跑光，「等到未來有一年，想起來要用的時候，沒有人才該怎麼辦。」