iPhone 16新機9／10登場！投資專家看「蘋果AI手機」激勵科技股

▲蘋果公司（Apple）即將在9月10日發布iPhone 16系列手機，備受消費市場期待。圖為iPhone 15系列手機資料照。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

蘋果公司（Apple）今年秋季發表會將於9月10日登場，其中最受矚目的為具備AI功能的iPhone 16系列新機。保德信28日指出，不論產品為何，都將密切結合最新的蘋果AI智慧服務「Apple Intelligence」，除了有助於蘋果整體新機銷量，對於AI手機市場的發展也將帶來正面挹注。

PGIM JENNISON美國成長基金產品經理彭子芸表示，市場期待今年蘋果的iPhone 16全系列機種將全數採用A18 Pro晶片，不僅具備「Apple Intelligence」的AI功能，也有望為第一款完全考量AI的蘋果手機，顯見AI手機趨勢已成為新一代智慧手機的新戰場。

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根據外媒預估，光是下半年蘋果新機的出貨量就將超過9,000萬支，年增約10%；其中，高階機種將成為新機備貨重點。

彭子芸分析，AI手機的另一項重點是邊緣AI的應用，不論是率先推出AI手機的三星Galaxy AI，或是緊追其後的蘋果Apple Intelligence功能，都將引領消費性裝置搭載AI功能潮，從手機、PC到其他家電，邊緣AI最大的優勢在於可以直接在裝置上處理資料，而沒有資料外洩的風險。

以蘋果為例，透過裝置端處理和伺服器大型模型之間靈活調配計算能力，資料不會被儲存或是被蘋果取得，因此消費性電子廠商已開始積極開發終端運算商機。

彭子芸進一步指出，研調機構預期，今年全年度的AI手機出貨量將翻倍成長至破億支，帶動AI手機的全球出貨占比來到11%，到了2027年整體滲透率將大幅提升至43%，且達到單年度5億5,000萬支的出貨量能，預料2023年至2027年的AI手機，年均複合成長率將高達65%；而2028年AI手機將成為市場主流。

眼見美股企業為全球產業領頭羊，彭子芸認為，不論在市值或是企業獲利的競爭力，美股企業往往為全球佼佼者，成長性也相當強勁，包括智慧手機大廠蘋果，以及AI指標股輝達、美國4大雲端服務商等，皆為美國成長類股，看好AI手機商機即將進入高速成長期，投資人不妨優先布局美股科技與通訊產業，掌握邊緣AI成長契機。