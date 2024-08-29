抽中賺近5萬元！王座等3檔個股今起申購　巨有科技價差最大

▲橋村炸雞台北二店101門市。（圖／王座提供）



記者廖婕妤／台北報導

新股抽籤紅包又來了，王座（2751）、巨有科技（8227）、聯上（4113）等3檔個股今（29）日起公開申購，其中以巨有科技價差最大，抽中1張可賺近5萬元。

六角集團小金雞王座（2751）將於9／10掛牌上櫃， 每股承銷價為70.8元，8／29至9／2公開申購，實際承銷張數為518張，將在9／4抽籤，9／10撥券。以28日收盤價81.6元計，抽中1張可賺1.08萬元。

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王座今年上半年合併營收為6.73億元，稅後淨利為3347.6萬元，EPS為1.97元，旗下代理「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」、「橋村炸雞」以及「杏美小食堂」等6大品牌，運營台灣54家直營門市，與海外再授權「段純貞」與「京都勝牛」2大品牌至美國與香港發展，合計已開出10家門市。

巨有科技每股承銷價為150元，8／29至9／2公開申購，實際承銷張數為187張，將在9／4抽籤，9／10撥券。以28日收盤價199.5元計，抽中1張可賺4.95萬元。

巨有科技今年上半年合併營收為3.33億元，稅後淨利為3185.7萬元，EPS為0.85元，其近幾年正式跨入奈米級高階先進製程技術，並配合台積電（2330）先進製程開發進度，朝向7奈米設計方法及環境建置研發，更是台積電DCA設計中心聯盟成員。

聯上每股承銷價為31.9元，8／29至9／2公開申購，實際承銷張數為1700張，將在9／4抽籤，9／10撥券。以28日收盤價45.4元計，抽中1張可賺1.35萬元。

聯上今年上半年合併營收為3.53億元，稅後淨利為5.65億元，EPS為2.68元，總經理鄭勝文日前指出，下半年儘管有央行信用管制造成的利空，但房市仍大好，加上南台灣受惠產業進駐帶動人口紅利，造成買氣居高不下，加上新青安方案點火，形成一股買氣氛圍，年輕人不買房感覺跟不上同儕。