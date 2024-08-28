陳立武斷開英特爾原因曝光　外媒：裁錯人、官僚作風都在列

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒路透社報導，前半導體業大佬、英特爾董事會成員陳立武日前突然辭職，先前他與執行長基辛格（Pat Gelsinger）和其他董事就英特爾龐大的員工規模、規避風險的文化和落後的人工智慧策略存在分歧。

半導體行業資深人士陳立武在周四提交的監管文件中表示，他離開董事會是因為個人決定，要重新調整各種承諾的優先順序，並且他仍然支持公司及其重要工作。

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陳立武是晶片軟體公司 Cadence Design 的前執行長，兩年前加入英特爾董事會，作為恢復英特爾全球領先晶片製造商地位計畫的一部分。董事會於 2023 年 10 月擴大了陳立武的職責，授權他監督製造業務。

據未獲授權公開發言的消息人士稱，隨著時間的推移，陳立武對公司龐大的員工、合約製造方式以及英特爾規避風險和官僚文化感到沮喪。陳立武因英特爾策略而離職，外媒認為這說明了其扭虧為盈的努力存在不確定性。

前高層表示，陳立武離職之際，英特爾正在經歷近五年最黯淡的時期之一，這使其容易受到潛在的激進股東的攻擊。據知情人士透露，英特爾已聘請投資銀行摩根士丹利準備辯護，證實了先前的報告。

投資者和半導體行業內部人士表示，陳立武的退出使得董事會在晶片行業的技術和商業頭腦上出現了真空，英特爾前高層告訴路透社，英特爾幾個月前就開始為潛在的激進分子威脅做準備。

英特爾本月發布計劃減少工廠建設資本支出，並暫停了數十年來一直支付的股息。第二天，公司蒸發了超過 300 億美元的市值，即市值的四分之一以上。

英特爾的困境是在競爭對手因人工智慧興趣高漲而大舉投資和銷售的背景下發生的。人工智慧的繁榮使NVIDIA成為一家市值 3 兆美元的公司。根據路透社先前報導，英特爾在 2018 年放棄了收購 ChatGPT 製造商 OpenAI 高達 30% 股份的機會。

為了削減成本，英特爾在 8 月宣布裁員超過 15%，這是兩年來的第二輪裁員。根據 8 月的財務業績，英特爾在全球擁有近 125,300 名員工。

消息人士透露，裁員計畫是陳立武與董事會之間關係緊張的根源之一。陳立武希望進行具體裁員，包括不為英特爾工程工作做出貢獻的中階管理人員。對於陳立武和一些前英特爾高層來說，員工隊伍顯得太龐大。據兩位消息人士透露，某些專案的團隊規模比AMD等競爭對手的其他團隊規模大五倍。

陳立武告訴人們，他認為英特爾被中階管理人員的官僚層壓垮，他們阻礙了英特爾伺服器和桌上型晶片部門的進步，裁員應該集中在這些人身上。英特爾的員工數量比NVIDIA和台積電的總和還要多，這導致了一種自滿和缺乏競爭力的文化，與英特爾聯合創始人、前英特爾高管安迪·格羅夫的「只有偏執狂才能生存」的精神相去甚遠。

英特爾的扭虧為盈計畫依賴於建立其代工業務，該業務幫助其他公司製造晶片，類似於台積電。但該公司尚未透露大客戶，並表示該業務預計要到 2027 年才能獲利。

據四位熟悉英特爾製造業務的消息人士透露，歷史上一直是自己晶片製造商的英特爾缺乏與外部客戶合作的專業知識，因此一直難以吸引外部客戶。一位與陳立武關係密切的人士表示，陳立武感到沮喪，因為董事會沒有遵循他關於如何使製造業務更加以客戶為中心並消除不必要的官僚主義的建議。