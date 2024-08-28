輝達財報明早出爐！　美股開平盤

中信金何時看上新光金？ 吳一揆曝「吳東進請託顏文隆後才評估」

新光金（2888）與台新金（2887）合意併購爆出家族內鬨！中信金副董事長吳一揆今（28日）指出，對新光金併購案評估源頭來自於「東進董事長找顏董事長」，全案在於兩人接觸後才經過中信金董事長顏文隆轉介評估。

中信金搶新光金秀肌肉 吳一揆「銀行年賺600億資金供給」

中信金（2891）出手搶親新光金（2888），市場憂慮壽險業淨值波動、增資需求都會導致整併後經營績效打折扣，中信金副董事長吳一揆則指出，中信金旗下有一間銀行「每年都可以賺進600億」，資金供給能力只會更強。

台新金喊「加價」新光金防搶親 中信金吳一揆：歡迎

新光金（2888）捲「三角戀」的搶親人中信金（2891）今（28日）召開法說會，市場聚焦對手台新金（2887）揚言調升換股比例，中信金副董事長吳一揆喊「歡迎」，並強調中信金整併新光金後具有綜效，「明年現金股利至少有去年水準」。

機器人3檔飆漲停！東台打入艾司摩爾再噴一根 還有3檔寫新天價

輝達（NVIDIA）最新財報即將出爐，在AI伺服器出貨驚喜有限、觀望氣氛濃厚情況下，市場注意力轉移至機器人概念股，成為近期盤面焦點。機器人股28日仍延續吸金動能，東台（4526）、高鋒（4510）、喬福（1540）亮出漲停燈，另外還有3檔機器人股價再寫歷史新高。

新光金「三角戀」外資動向 連7砍中信金33萬張

金控「三角戀」大戰持續延燒，新光金（2888）今（28日）股價在平盤12.9元附近橫移，「求親者」台新金（2887）、中信金（2891）在法人觀望整併節奏下，兩檔「準新郎」皆走跌，外資對中信金、台新金皆在賣方，其中中信金遭外資連7個交易日重砍逾33萬張，持股比已來到33.19%歷史低水位。

輝達周三盤後公布財報 高盛：引起市值近3000億美元震盪

根據外媒Business Insider報導，NVIDIA週三公佈第二季財報後，市值可能會出現2980億美元的大幅波動。根據高盛週一的一份報告，市值朝任一方向的潛在波動都將相當於這家價值3.17兆美元的晶片製造商的股價震盪9%以上。

「黑悟空概念股」續飆！承啟連3天漲停飛高 至今飆漲32.9%

受電玩遊戲巨作《黑神話：悟空》熱潮帶動，板卡廠承啟（2425）28日股價再跳空衝上第3根漲停，來到39.4元，成交量破萬張，價量齊揚。承啟這周連續3個交易日衝出漲勢，如果從8月23日收盤價29.65元計算，至今已經飆漲32.9%。

日央副總裁放鷹 「通膨若實現、升息是合理措施」

日本央行副總裁冰見野良三（Ryozo Himino）今（28日）公開發言指出，若通膨實現，升息是合理措施。這番言論顯示日本央行貨幣立場沒變，日圓在他演說後小幅走軟，匯價表現落在1美元兌144.3日圓的水準。

蘋果iPhone 16發表在即 Wedbush：看好迎來超級換代週期

蘋果即將於美東時間9月9日推出其最新款iPhone和其他幾款全新產品，華爾街知名投資機構Wedbush Securities在週二表示，越來越多的市場調查指出，下一代蘋果智慧手機可能將爲果粉以及蘋果投資人們帶來他們期待已久的成長復甦與新一輪超級升級換代週期。

187萬人領錢了！符合資格平均拿1.92萬元 明起入帳

勞保局每月固定入帳的各項給付陸續發放中，明（29）日起連續2天，共有10項給付接連入帳，其中，攸關近187萬人的勞保年金給付將在29日入帳，平均每人可領到約1.92萬元；另國民年金保險生育給付也是同天入帳，最多可領近4萬元。