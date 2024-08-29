輝達「全村希望」破滅　2利空重擊盤後挫8%

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）於美東時間28日盤後（台北時間29日）公告第2季財報，市場原期待再繳出亮眼成績單，不過卻因業績未能突破華爾街預期的高標值、輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳證實下一代 Blackwell 晶片生產受阻，引發盤後重挫逾8%。

《路透社》、《Investing.com》等多家外媒報導，輝達第2季營收年增122%，至300.4 億美元，測第3季的營收為325 億美元，浮動範圍為正負2個百分點，雖然分析師平均預期為319億美元，但預期區間的高端達379億美元。

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在財報公布之前，市場一度擔心輝達的新型Blackwell晶片設計存在問題，輝達承認在生產方面存在問題，表示正在進行改革以提高生產良率，不過公司稱預計該產品將在第四季度帶來「數十億美元」的收入。

黃仁勳在財報說明會上指出，下一代 Blackwell 晶片的產量增加被推遲到第4季，但他同時稱客戶正在搶購當前一代的 Hopper 晶片。

輝達表示，在調整其設計後，它正在向其合作夥伴和客戶運送 Blackwell 樣品，並預計第四季度這些晶片的收入將達到數十億美元。

分析師認為，由於Blackwell推出時程延期，市場忽略了該公司祭出500億美元（約台幣1.6兆元）庫藏股回購，殺盤持續噴出。