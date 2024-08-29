臺灣指數公司與S＆P國際合作啟航　永續淨零指數提升投資競爭力

▲臺灣指數公司與S&P國際合作宣布正式啟航，期盼能提升永續淨零指數的投資競爭力。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝 謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

淨零碳排已成全球共識，臺灣指數公司與標普道瓊斯指數公司(以下簡稱S&P)進行跨國合作提供投信公司發行ETF，合作編製淨零轉型的ESG前瞻性主題指數。臺灣證券交易所暨指數公司董事長林修銘提到，「臺灣證券交易所對於我們上市公司面臨著這樣的議題裡，希望能結合國際的指數公司共同來編製，相信直接能夠對於相關的上市櫃公司，對於像是採行相對的減碳、輕碳的企業來說，我們所編制的指數對他們就能有很大的鼓勵。當然我們也希望運用這些指數設計相關的產品後，更能藉由投資機構或投資人的注資來去鼓勵這些公司，繼續朝向淨零永續的目標邁進。」

▲臺灣指數公司與富邦投信及S&P的國際合作正式啟航。（圖／記者姜國輝攝，下同）

▲淨零碳排不僅是全球共識，更是市場關注與重視的目標。

會中也進行了兩場專題演講，分別邀請到臺灣指數公司資深經理蔡依婷與臺灣碳權交易所總經理田建中，針對S&P TIP 臺灣淨零ESG指數，以及上市公司面臨的淨零議題進行討論。臺灣證券交易所暨指數公司董事長林修銘補充，「我們首先很感謝富邦投信能夠來參與這個計畫，我們也知道臺灣最近在ETF的發展和成長，在世界上是名列前茅的，我們可以樂見富邦投信的參與以後，強強聯手可以為市場帶來更好的發展。藉由ETF相關的商品外，包括也可以應用在ETN或者相關的一些基金，如果要做內部或是財務機構的管理，都可以來做運用。我想這部分藉由金融商品化的結果，能讓這些輕碳、節碳的公司得到更大的重視。」

▲▼臺灣證券交易所暨指數公司董事長林修銘（上圖）與富邦投信董事長史綱（下圖）攜手一起朝向市場永續淨零目標前進。

富邦投信董事長史綱則表示，「現在是屬於3.0淨零指數，也是一個非常重要的階段！它可以涵蓋整個產業鏈的排碳程度，使得投資人能夠針對他未來所要真正繳交的碳稅做一個評估，並且做績效投資。」面對全球ESG浪潮，金管會致力推動永續行動方案外，臺灣證券交易所更是積極打造ESG生態系，發展ESG多元商品並鼓勵責任投資，藉此引導企業積極強化永續發展工作，提升永續經營競爭力。