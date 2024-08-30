除息前先卡位！16檔台股ETF抗跌　00919、00946價量齊揚表現佳

▲台股指數受美股牽連，仍有16檔原型台股ETF逆勢上揚。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

儘管台股指數受美股牽連，統計8月29日資料，62檔台股ETF中，仍有16檔原型台股ETF逆勢上揚，以漲幅前十名、日成交量排序來看，群益台灣精選高息（00919）、群益科技高息成長（00946）呈現價量齊揚表現最佳。市場法人表示，00919即將在9月進行第6次配息，00946是月配型每月配息，兩檔抗跌跟漲，投資人可提前卡位掌握獲利契機。

據了解，00919追蹤臺灣精選高息指數，除了關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性。

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▲逆勢抗跌「價量齊揚」台股ETF前十名。（圖／記者楊絡懸製表）

00946則是科技版的00919，相較市面上已有的訴求科技與股息兼具的台股ETF，00946在成分股篩選上，對於投資標的也更在意投資價值與成長潛力，00946首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。

00919基金經理人謝明志表示，短線金融市場變數仍多，中東局勢動盪與美國經濟趨緩疑慮，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。

00946基金經理人洪祥益表示，長期台股仍受惠AI趨勢與科技創新題材所帶動，台灣科技廠於其中扮演全球供應鏈要角，受惠程度高，後市表現可期，且當中又不乏願意大方派息與投資人分享獲利成果的科技企業，建議投資人可透過選股邏輯上訴求精選獲利能力與配息能力俱佳的台灣科技股，甚至將外資認同度納入考量，以進一步強化選股品質的台股科技高息ETF來參與行情。