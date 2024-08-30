拚到年薪150萬　工程師曝生活差異「根本無感」！釣一票苦主認了

▲原PO認為生活沒太大改變。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）



記者施怡妏／綜合報導

財富自由令人嚮往，賺錢發大財也是每個人的夢想之一，一名在科技業工作的網友表示，年薪已達150萬元，但卻很無感，以台灣的日常消費、生活水平來看，這樣的薪資得到的服務、享受並沒有差很多，貼文曝光，許多網友有感，「通膨這麼嚴重，150萬哪裡不愁吃穿」。

有網友在Dcard發文，「薪水超過150萬後很無感」，之前曾聽過年收200萬跟2000萬的生活，只是差在房子跟車子而已，以台灣的日常花費、生活水平來看，「這兩種薪資能得到的享受、服務沒差很多」，觀察身邊的工程師，興趣大多離不開重機、相機、嫖妓。

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他坦言，日本有許多高級和高檔的服務，這些服務可以讓消費者享受到更高的生活品質，但在台灣因為市場較小，很多品質都又差又貴，「例如國旅」。

貼文曝光，網友有感，「今年年收200萬，買不起車，只住得起台北七坪大的套房」、「你講的概念是真的，但依照現在的物價，日常生活的頂點不應該是150萬，至少也是300萬」、「真的沒差，相信我，吃粥會飽，吃龍蝦也會飽，差別只是花在哪而已」、「我超過150萬了，還是很難過啊，而且我還還完房貸了，在科技業工程師裡面算是PR35了吧，光養小孩就讓你直接赤貧」。

不過也有人認為，「不會啊，我從300萬到500萬還是很有感，房子越買越快，房租越收越多」、「買房買車會有感，吃大餐確實無感，帶女友吃一餐2萬不用猶豫，反正一個月也才吃一次，而且平時都吃公司，根本無法出去消費呀」、「不買車房，年薪100萬也很夠了」。