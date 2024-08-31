英特爾股價飆升逾9%　分析師稱「不要上當」

▲Intel,英特爾。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

美國半導體大廠英特爾傳出正在討論各種方案，包括產品設計和製造業務的拆分，以渡過公司 56 年以來最困難的時期，激勵公司周五（30日）股價飆升逾 9%，惟有分析師稱「感覺像是最後的希望」，示警「不要上當」。

根據《彭博》先前報導，英特爾正在與投資銀行合作，討論各種方案，比如包括拆分產品設計和製造業務，以及暫停或取消部分項目，來挽救該公司的財務表現。

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對此報導，讓英特爾股價在周五以大漲1.91美元或9.49%、22.04美元作收，股價創下2022年10月以來最大單日漲幅。

英特爾強調目前談判還處於初期階段，公司尚未採取任何重大措施。

對於股價強彈，《MarketWatch 》報導，瑞穗證券分析師 Jordan Klein 警示：「不要上當。」

Klein 周五給客戶的一份報告中指出，「拆分至少有助於釋放產品設計業務的一些價值，但該業務的命運與英特爾代工和製造業務的執行和成功密切相關。」

Klein 稱：「這感覺像是最後的希望，不過不可否認，執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 可能會考慮，如果這意味著允許他留任的話。」