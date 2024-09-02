台積電漲5元至953　指數漲逾150點站上22400

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美股漲多跌少，台股今（2）日開高，台積電（2330）上漲9元至953元，指數大漲逾150點站上22400點。

道瓊工業指數上周最後一個交易日（8月30日）終場上漲228.03點或0.55%、收41563.08點，連續2個交易日打破歷史收盤新高，單周上漲0.94%，整個8月漲幅1.76%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

那斯達克指數上漲197.2點或1.13%、收17713.63點，全周下跌0.92%，整個8月漲幅0.65%。標準普爾500指數上漲56.44點或1.01%、收5648.40點，全周上漲0.24%，整個8月漲幅2.28%。費城半導體指數上漲129.57點或2.58%、收5158.82點；全周下跌1.34%，整個8月則是下跌1.42%。

日盛投信台股投資研究團隊表示，FED主席鮑威爾於全球央行年會上宣告降息周期來臨，9月降息幾乎已成實事，接下來將觀察9月開會前之就業及通膨數據，以尋求降息幅度之判斷。

在台股方面，日盛投信認為，大盤在成交量偏低狀態下，各類股輪漲機率較高，以個股題材表現為主，進入9月，科技題材熱鬧不斷，9/4-6台北國際半導體展即將舉行，今年重點聚焦於先進製程、矽光子領域議題；蘋果秋季新品發表會將在台灣時間9/10登場，iPhone 16可望導入人工智慧（AI）功能備受矚目，市場持續看好2024年iPhone16銷貨量將有機會優於市場預期。