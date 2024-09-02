00934開獎！月配0.142元　年化分配率8.6%

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有13萬受益人的月配型ETF、中信成長高股息（00934）第一階段配息公告今（2）日出爐，此次以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為0.142元，以9月2日收盤價19.78元換算當期殖利率0.72%，年化報酬率8.6%。

中信投信公告，00934除息交易日為9月18日，9月16日為最後買進日，收益分配發放日為10月15日。

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00934自2023年11月1日掛牌至今（截至8月30日），受益人數從一路從掛牌時的2萬9555人攀升至13萬2,831人；今年以來受益人數成長113%，增幅在22檔高股息ETF中排名第4，規模亦從55億元攀高至327.13億元，大增逾5倍。

00934經理人張圭慧表示，00934追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除息淡旺季，共調整2次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長，兼具股息收入、資本利得增長兩大效益。本月底即將進行成分股調整，可望趕上第四季電子產品出口旺季，並率先搭上明年營運展望佳企業的成長列車。

展望後市，張圭慧認為，儘管近期大盤高檔震盪，惟台灣經濟基本面穩定復甦，7月景氣對策信號雖轉為黃紅燈，但主要是因凱米颱風影響部分生產及出貨遞延，觀察經濟領先指標持續上升，第四季邁入電子產品出口旺季，台股後市不看淡。投資人可採逢低買進策略，並透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握資本利得及股息收益的機會。

此外，月配型債券ETF、中信優息投資級債（00948B）第一階段配息公告出爐，此次以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為0.053元，以9月2日收盤價10.26元換算當期殖利率0.52%，年化報酬率6.2%。

