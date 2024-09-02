家登五大產品線助攻營運　明年營收有望挑戰百億大關

▲家登集團董事長邱銘乾（右二）說明家登營運展望。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

光罩大廠家登（3680)董事長邱銘乾今日在媒體交流會時表示，預期明年先進封裝載具將開始出貨，同時也與伺服器大廠技鋼結盟，共同發展雙相浸沒式冷卻技術，同時未來也受惠高階製程及航太事業等領域，預期明年集團營收將有望挑戰百億元大關。

邱銘乾今日在交流會一開始，就表示他從創業以來，一直都在做同樣的事情，只是沒想過專注一件事30多年可以有如此大的效益，談到目前心情，他更以「站在風口上，豬也會飛」來形容，但他也強調，家登一直以來都是抱持服務的概念，要協助客戶解決問題，從提供零件到推進生態系。

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家登目前站在風口上，就是靠著旗下五大產品線發威，包括晶圓載具解決方案、航太事業、CoWoS封裝載具、EUV Pod以及雙相浸沒式冷卻技術，在這些產品助攻營運下，邱銘乾更表示，今年營收有望突破60億元大關，甚至挑戰70億元，明年則是有機會挑戰百億元目標。

家登自2019年營收超越20億新台幣，2022年達45億元，2023年50.8億，截至2024年7月營收達38.16億，較去年同期成長37%，且毛利率在2018年突破20%，2022年49%，2023年48%，2024年截至7月 45%，EPS也逐年成長，2018年為0.27元，2019年3.25元，2022年11.12元，2023年10.24元，2024年截至Q2 5.24元。

談到子公司家崎與技鋼合作開發的雙相浸沒式冷卻技術，邱銘乾表示，浸沒式冷卻(Immersion Cooling)是將物件浸泡至不導電的冷卻液中，並將電子零件運作時產生的熱能直接傳導至冷卻液中。其中雙相浸沒式冷卻是使用低沸點冷卻液在電子零件運作升溫的過程，快速達到氣化現象，並於冷卻系統上方藉由低溫金屬管路，使得氣體相的冷卻液冷凝成液體，滴回冷卻液槽中。

相較於傳統的空氣冷卻方式，浸沒式冷卻具有多項優勢，包括更高的散熱效率及更低的能耗，這種技術能夠有效地應對高強度計算及運作需求。家崎目前開發的雙相浸沒式冷卻技術，電力使用效率達 1.01-1.03，比起傳統氣冷散熱高達 1.5-1.6大幅優化，能幫助客戶改善 ESG，透過雙方合作，有望擴大在全球的市場佔有率。

至於海內外佈局，邱銘乾則說，樹谷廠無塵室今年10月將啟用，明年3月投產，家崎大樓將於明年4月完工，而彰化花壇廠則將在2026年底完工。

海外部分，邱銘乾則透露，家登會以日本為重點，久留米廠預計Q4動土，預期2025年底至2026年初完工，不過目前並沒有德國設廠計畫，但還是會派團隊至當地服務客戶。