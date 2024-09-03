3人玩泰國6天花10萬「墾丁只要8萬」　他讚國旅便宜！遭一面倒狂酸

▲原PO去年到泰國旅遊。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

國旅屢遭詬病費用高昂，讓不少民眾寧願花錢出國，也不願在台觀光，墾丁觀光地位從神壇跌落更是近年熱議議題，有網友分析去泰國旅遊，以及在墾丁旅遊的花費，3人去泰國6天，旅費共10萬元，但去墾丁6天旅費約8萬元，認為出國還是比較貴，沒有比較省錢，對此網友點出關鍵「是CP值」。

有網友在Dcard發文，「出國還是比墾丁貴啊」，去年2月去泰國玩6天，3人住宿共3萬2682元，整趟旅程花費約10萬元；今年7月去沙巴玩7天，3人住宿費用4萬9千元，旅費共12萬元。

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他指出，如果是墾丁玩6天，住五星級飯店，加上吃喝玩樂的花費約7、8萬元，出國雖然好玩，但是價格相對較高，墾丁雖然沒那麼好玩，但是價格卻相對便宜，他不禁質疑，「出國的CP值絕對沒有比較高吧？到底是誰出國比較便宜的？」

貼文曝光，網友認為是花錢的爽度，「墾丁玩2天都嫌多，你要怎麼住6天，每天玩海上設施嗎？」「我覺得正常人不會想花錢有不好的體驗」、「去墾丁吃盤子滷味，我不如在家魯」、「貴指的不是金額，是帶來的感受」、「旅費差那兩萬出國不是比較爽」、「墾丁比起泰國小那麼多，還只便宜兩萬」。

也有網友提到住宿價格，「覺得你訂的太貴，國外低價就有很不錯的飯店了」、「你住宿都不會訂當然貴啊」、「住宿可以選CP值更高的」、「我去泰國五天，住曼谷三星級飯店一晚台幣700多塊，還有附早餐」、「我去亞庇1萬5住4天」、「今年跟家人去泰國，機加酒3.5萬，個人花費大概在1萬」。