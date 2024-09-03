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輝達H200將成全球AI伺服器出貨主力　帶動明年Q2整體營收翻倍

▲▼NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新研究，由於對NVIDIA核心產品Hopper GPU的需求提升，其資料中心業務帶動公司整體營收於2025財年第二季逾翻倍成長，達300億美元。根據供應鏈調查結果顯示，近期CSP和OEM客戶將提高對H200拉貨需求，預期該GPU將於2024年第三季後成為NVIDIA供貨主力。

根據NVIDIA財報，FY2Q25資料中心業務營收年增154%，優於其他業務，促整體營收占比提升至近88%。TrendForce估計，2024年NVIDIA的GPU產品線將近90%屬Hopper平台，包括H100、H200、針對中系客戶的特規版H20，以及整合自家Grace CPU的GH200方案，主打HPC特定應用AI市場。預期自今年第三季後，NVIDIA對H100採不降價策略，待客戶舊案出貨完後將自然淘汰，而改以H200為市場供貨主力。

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NVIDIA在中國市場部分，也因雲端客戶建置本地端大型語言模型(LLM)、搜尋引擎或聊天機器人(ChatBot)，對搭載H20的AI server需求從2024年第二季起有較顯著提升。

TrendForce預期，隨市場對搭載H200 AI server需求提升，將填補Blackwell新平台可能因供應鏈尚需整備而延遲出貨的空缺，估計今年下半NVIDIA資料中心的業務營收將不會受太大影響。另外，預估NVIDIA的Blackwell平台將於2025年正式放量，由於其裸晶尺寸(die size)是既有Hopper平台的兩倍，明年成為市場主流後將帶動CoWoS需求成長。TrendForce表示，CoWoS主力供應商台積電(TSMC)近期上調至2025年底的月產能規劃，有望逼近70-80K，已接近2024年的翻倍，其中，NVIDIA將占超過一半以上的產能。

在NVIDIA今年的產品規劃中，H200是首款採用HBM3e 8Hi的GPU，後續的Blackwell系列晶片也將全面升級至HBM3e。Micron和SK hynix已於2024年第一季底分別完成HBM3e驗證，並於第二季起批量出貨。其中，Micron產品主要用於H200，SK hynix則同時供應H200和B100系列。Samsung雖較晚推出HBM3e，也已於近期完成驗證，開始正式出貨HBM3e 8Hi、主要用於H200，其Blackwell系列的驗證工作也在穩步推進。

關鍵字： 輝達

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