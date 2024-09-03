響應「向海致敬」政策　基隆港釣魚比賽首獎獎金8千元

▲基隆港東岸防波堤為本次釣魚比賽活動場地。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

為響應行政院「向海致敬」政策，台灣港務公司基隆港務分公司宣布本月28日（六）將在基隆港東岸防波堤舉辦一場釣魚比賽活動，歡迎各界釣友踴躍報名參加。本次活動將持續9小時，期間將有200名參賽者同場競技，現場設有8位專業裁判及記分員，針對指定魚種及體長進行評分。

本項釣魚比賽活動係由基隆市和平島釣魚協會向基隆港務分公司提出申請，活動計畫書並由基隆港務分公司邀集基隆港務警察總隊、港務消防大隊基隆港隊聯合審查通過，依據計畫書之規劃，報名參加釣魚比賽活動者每人需繳交新台幣350元的活動費，費用將全數用於比賽獎項、保險、午餐、行政動員費用及公益活動。

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該活動自當日上午5時20分正式開始，並將持續到下午3時30分結束。比賽將以四個競技點輪流競釣方式進行，每個競技點將有50名參賽者進行為期70分鐘的釣魚競技。在這場精彩的比賽中，參賽者所釣得之特定魚種及其體長需符合大會規定才會被計分，而評審團將根據魚種和體長進行評分，以確定得分最高之參賽者。

為鼓勵參賽者並加強比賽的競爭性，主辦單位將提供冠軍者8,000元的獎金及獎盃，亞軍和季軍則分別提供5,000元和3,000元的獎金及獎盃。

這些獎金的設立旨在向優秀的參賽者致以認可，同時為鼓勵更多民眾積極參與本項「淨海、知海、近海及進海」的健康運動，主辦單位在現場亦提供眾多之文宣品贈送參與活動之民眾。

當日下午將邀請各界長官和貴賓擔任頒獎嘉賓，為獲獎者頒發獎品。此外，在比賽活動期間還將舉行摸彩活動，為整個活動增添更多的驚喜和高潮。

無論是對釣魚有著豐富經驗的老手，還是對這項運動有興趣的新手，這場基隆港東岸防波堤釣魚比賽都將是一個極具挑戰性和精彩刺激的盛會。請大家踴躍報名參加，一起享受這場令人難以忘懷的釣魚之旅！

有意願參賽者，可洽以下釣具行報名及繳費：

(一)全省漁拓釣具店，名額150名(https://www.etuohshop.com/zh-TW/store)

(二)基隆市防波堤釣具店，名額50名(基隆市中

正區北寧路292號)

(三)本活動主辦方窗口，基隆市和平島釣魚協會(郭昱麟0989933410)