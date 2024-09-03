DATE SUMMIT黃金十周年　7國19位專家探討AI及ESG

▲「2024 DATE SUMMIT數位商務大趨勢國際匯壇」將於9月5日在台北國際會議中心登場。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

「2024 DATE SUMMIT數位商務大趨勢 | 國際匯壇」將於9月5日在台北國際會議中心盛大登場，並於線上同步直播，集結來自美國、德國、印度、土耳其、越南及墨西哥等7國共19位數位業界領袖，在為期兩天的活動中展開深度分享。

今年論壇主題為「黃金十年 AI領航 百業創新」，圍繞政府三大經濟政策方向中的「瞻前未來，智慧永續」和「布局全球，行銷全世界」，將深入探討AI及ESG等前瞻議題。論壇精彩內容包括「商業智慧融合」、「生產力革新」、「實現普惠AI」及「掌握全球商機」等主題。

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由經濟部國際貿易署及外貿協會主辦的DATE SUMMIT，今年邁入第十屆，是全台指標性的數位經濟年度峰會。首日上午議題為「商業智慧融合：開拓數位新經濟」，將邀請數位轉型學院院長詹文男、玉山國際加速器(Mosaic Venture Lab)總經理Volker Heistermann及創新智庫生成式AI創新學院院長李啟龍，與知識力科技執行長暨科技顧問曲建仲(曲博)進行專題演講及焦點座談，共同探討AI、ESG、數位轉型與電動車的強大供應鏈商機，並剖析AI技術在各個領域中的創新解決方案。

首日下午將以「生產力革新：重塑產業價值鏈」接續開講，邀請6位重磅講者，包含資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞、愛酷智能科技執行長林庭箴、台灣人工智慧協會執行長林筱玫、蔡司全球電子行業負責人暨台灣工業量測解決方案總監嚴子登及iKala共同創辦人暨執行長程世嘉接力上台分享，為現場聽眾解構不同產業如何以AI作為提升企業效能、贏得市場的利器。

論壇次日將以「實現普惠AI：成就數位永續」議題拉開序幕，主要探討AI正成為加速社會創新和經濟增長的核心動能，實現AI普及化需要技術的突破和跨域合作，在各界共同努力之下，一個更公平、可持續的數位大未來將不再是夢想。

上午共邀請4位業界領袖，包含台灣福斯總裁Steffen Knapp、日商優必達株式會社企業發展副總謝啟耀、幻景啟動共同創辦人兼執行長楊鈞翔，以及HOMEE.AI創辦人杜宇威，與今周刊研發長王之杰共同探討住、行、育、樂等多方面的解決方案，展現AI技術在各個領域中的突破。

下午邀請Amazon全球開店台灣負責人謝孜希、土耳其最大電商Hepsiburada的電子商務市場資深經理Onur Urkmez、越南第一家跨境電商Fado的合作夥伴發展總監Tran Duy Khiem，及墨西哥第一大電商平台Walmart MX的電子商務經理Aaron Tellez，分享如何以優質的客戶服務及數位創新做出差異化，在競爭激烈的全球電子商務環境中脫穎而出，拓展數位貿易新藍海。

隨著人工智慧浪潮席捲全球，台灣憑藉其獨特優勢，已躋身技術發展的核心。即將登場的DATE SUMMIT論壇將全面探索數位經濟價值鏈、人工智慧、資訊安全、雲服務、智慧製造、永續科技、人才培育及數位商貿等多元議題，從全球視角深度剖析數位發展的最新趨勢，並洞察科技應用所引領的數位經濟變革及其對全球市場的深遠影響。敬請期待這場引領數位大未來的年度盛會！

更多活動相關資訊請至官網 https://www.datesummit.com 查詢。