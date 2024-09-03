新光金股臨會「封牌」前外資搶大買17萬張　中信金遭砍54萬張

▲新光金集團外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）三角戀外資態度兩樣情，《ETtoday新聞雲》觀察近半個月以來外資動向，發現外資對「女主角」新光金連3個交易日買超，自8月19日以來，外資對新光金累計買超已逾17.55萬張；而中信金則遭外資連續12個交易日重砍54.72萬張，持股比例由35.85%下滑至33.04%。

台新金、新光金合併股臨會落在10月9日，本周四（9月5日）為股東會最後買進日，外資動向也耐人尋味。外資近期多為買超，除了8月23日大舉買超15.98萬張以外，今日買超4.38萬張為宣布合意併購以來第2大，累計外資持股比已來到19.19%，較8月19日增逾1個百分點。

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中信金近半個月來遭外資重砍，8月21日單日賣超張數高達11.56萬張，當天也是新光金、台新金合意併購的日子，隔天（8月22日）中信金宣布投資新光金，正式宣戰「搶親」，但消息傳出後頻遭外資重砍，中信金外資持股比已降逾2.81個百分點，來到33.04%。

外資金台新金近12個交易日累計賣超張數2294張，其中買、賣超各佔6個交易日，與新光金、中信金相較，持股比例落在24.58%，波動不大。

外資今（3）日買超前10大個股，以新光金敲進4.38萬張居冠，其後依序是鴻海（2317）2.11萬張、長榮航（2618）1.18萬張、廣達（2382）5710張、金像電（2368）5214張、台光電（2383）4482張、大同（2371）3895張、永光（1711）3589張、盟立（2464）3152張、長榮（2603）1842張。

至於外資今日賣超個股，則以中信金重砍3.71萬張最大，其次依序是群創（3481）賣超1.68萬張、中鋼（2002）賣超1.56萬張、開發金（2883）賣超1.36萬張、中石化（1314）賣超1.18萬張、台新金（2887）賣超1.01萬張、中環（2323）賣超9737張、國泰金（2882）賣超8700張、華邦電（2344）賣超7478張、聯茂（6213）賣超7384張。