慧洋自結前8個月EPS5.45元　7月就已賺贏去年全年

▲慧洋海運自結今年前8個月每股稅前盈餘5.45元，在7月就已賺贏去年全年的4.42元。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)今(4)日公告8月合併營收為新台幣18.62億元，年增50.08%，自結8月單月營業利益6.61億元，稅前盈餘為3.97億元，分別年增814.74%與179.17%，自結每股稅前盈餘為0.53元；累計前8月合併營收為139.38億元，營業利益48.72億元，稅前盈餘為40.68億元，自結每股稅前盈餘5.45元，實際上在7月就已賺贏去年全年的4.38元。

慧洋表示，今年散裝航運市況相較去年明顯回溫，即便8月運價指數略有回檔，獲利表現仍已超越2023全年。接下來市場進入旺季，估計業績將會回升。

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慧洋進一步說明，7、8月為散裝航運傳統暑期淡季，然中小型船舶運價指數修正幅度不大，呈現淡季不淡表現，慧洋8月份營業利益率仍達36%。而接下來即將進入北美穀物出貨旺季，再加上全球政經局勢不穩定、區域衝突不斷，使全球海上航運路線趨於保守，多選擇繞道而行，增加船舶週轉天數，公司樂觀後續營運表現。

在船舶佈局方面，公司原定於2026年初才能交付之兩艘輕便型船舶，將提前至2025年第四季交船營運；在船舶處分方面，截至8月底公司已處分認列兩艘船舶，並在7月及9月分別公告將再處分一艘37,046噸輕便型及一艘59,982噸超級極限型船舶，處分損益則預計在第四季前認列，估計共可貢獻第四季EPS0.8元。

慧洋其餘不符環保效益之老舊船舶亦將依市場行情陸續汰換，維持慧洋運力在最佳狀態，目前還有幾艘船在洽談出售，如果有在年底前成交，全年有機會賺回一個股本。

從未來三年散裝新造船訂單來看，短期內要快速、大幅增加新運力機率不高，然而全球環保法規仍持續往更嚴格的標準前進，預期將影響航行速度及提高舊船拆解意願，即便中國經濟復甦力道不如預期，散裝運力缺口仍在，慧洋表示已提前積極佈局新船運力，擁有國內業界最龐大的節能船隊，可望更加突顯公司之競爭優勢。