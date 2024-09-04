「不動產放款天條」盼排除危老都更　央行持保留態度





▲ 銀行法第72條之2排除危老都更成屋，央行態度保留。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

為解決房貸荒，金管會今天上午召集12家銀行總經理開會，會中業者也就銀行法第72條之2規範，提出是否排除危老都更轉分戶房貸的意見，對此央行持保留態度，認為不符合先前的政策思維。

今年上半年國銀房貸餘額增速猛烈，央行統計，截至今年6月底全體銀行不動產貸款集中度已攀高至37.4%，逼近歷史高點，銀行基於銀行法第72條之2的規定，進行風險調控，卻衍生民眾房貸卡關，驚動府院澄清絕無「限貸令」，央行與金管會等財金部會亦全面動起來找銀行溝通。

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俗稱「銀行不動產放款天條」的銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成。以此避免信用資源過度集中不動產，對其他資源產生排擠效果，同時兼顧金融穩定。

金管會銀行局長莊琇媛今天上午召集8家公股行庫總經理，及中國信託銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行及台新銀行4家民營銀行總經理開會。 該場會議拍板請銀行公會建立各銀行房貸額度查詢平台，提供有房貸需求民眾可上專區查詢哪些銀行還有額度；此外，會中有業者提議，希望銀行法第72條之2限額規定排除納計危老都更案件衍生的房貸。

央行官員表示，政府鼓勵危老都更，因此建商購地興建階段，均有相關政策獎勵，央行的選擇性信用管制也排除危老都更。 不過當建商走危老、都更後興建而成的成屋，央行認為，對社會大眾而言，這就是一般的房子，和其他房屋相比並沒有不同，既然同樣都是購屋行為，就應一體適用。 至於會中提到另個排除項目、國銀海外分行的境外建築放款，央行持中立態度，僅表示若按此作法，分母、分子都必須同樣進行處理。 對於業者所提部分項目排除第72條之2，金管會官員證實會中有業者提議，但並未作成決議。