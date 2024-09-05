台股暴跌999點　寫下歷史第三大跌幅！是虛驚一場？

▲台股9月4日同樣因國際因素影響而出現大幅下跌 。（圖／記者屠惠剛攝）

文／玩股華安

回顧台股8月初的震盪，尤其是在8月5日當天，台股出現恐慌性大跌，這段期間股市波動劇烈，主要受到全球市場的不確定因素影響，尤其是對美國經濟數據的擔憂，當時不少投資人選擇恐慌性拋售，導致股市大幅下滑。

9月4日的行情與當時相似，台股同樣因國際因素影響而出現大幅下跌。此次的下跌導火線為美國公布的製造業採購經理人指數（PMI）低於市場預期，這使得投資人再次擔憂美國經濟前景，引發大規模拋售，台股大跌999點，創下歷史第三大跌幅，台積電（2330）大跌5.43%。這種急劇的市場反應與8月初的恐慌如出一轍，再次顯示出市場對經濟數據的高度敏感。

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不過值得注意的是，本周五（9/6）即將公布的非農就業數據及失業率，將成為接下來市場走勢的重要指標。如果數據優於預期，市場情緒有可能迅速反轉，帶動股市反彈。因此接下來的1～2天內，反彈的機率較大，而週五晚間建議投資人可以多少買些選擇權put來進行避險。

值得注意的是緯穎（6669），股價下跌逼近9%，而緯穎在2024年第二季財報中表現仍相當良好。股價回檔主要是因市場過度恐慌，投資人應該關注其長期的成長潛力而非短期波動。在2024年第二季度，緯穎的每股盈餘 （EPS）達到26.85，比去年同期的14.96大幅成長，當季毛利率為10.8%，營益率達8%，均比去年成長。雲端伺服器與AI伺服器的需求仍然強勁。即便營運成本增加，公司仍能有效控制。

對於長期投資者而言，這次的股價下跌可能是進場的機會。技術層面顯示股價接近支撐位，搭配穩健的財報表現，投資人應留意未來的反彈契機。隨著AI與雲端服務的需求持續增長，緯穎在未來幾年內將持續受惠於這些技術趨勢，長期投資上依舊相當具有吸引力。

（本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。經「玩股網」授權轉載，原文：台股暴跌999點，緯穎被錯殺？經濟數據再度引爆恐慌！是虛驚一場嗎？還是空頭來了？）