台股反彈「機器人亮紅」　盟立大秀散熱亮點一度飆近漲停

▲台股早盤反彈逾300點，指數坐上21,400點區間整理。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股5日早盤反彈逾300點，隨著漲勢收斂，指數在21,300點區間整理。值得注意的是，在機器人概念股中，盟立（2464）早盤一度來到89.8元、漲幅9.1%飆近漲停，整理後仍維持5%漲勢，受投資人矚目。

據了解，自動化設備廠盟立，聚焦生產機器人關節型自動手臂的諧波減速機，除了發展機器人應用，像是半導體設備廠的無人搬運車、機器手臂系統也是盟立的開發範圍，近期也與輝達（NVIDIA）合作相關的機器人項目，甚至以自動化生產設備切入台積電CoWoS供應鏈。

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適逢「SEMICON Taiwan國際半導體展」登場，盟立集團展示重點技術，其中包括NVIDIA Omniverse的「AI智慧決策系統」（AI Decision-Making Technology），利用虛實整合數位模擬技術，結合可視化戰情系統與設備健檢等技術，提供智能且高效的決策。

除了展出一系列半導體解決方案之外，眾所矚目的資料中心的「浸没式散熱系統」（AI Data Center Immersion Cooling Technology）也是亮點之一。盟立集團表示，該技術透過創新設計的浸没式冷卻系統，明顯降低資料中心的能源消耗，尤其無人機房的設計概念能減少人力需求，並大幅提升運行效率，符合永續與節能的AI產業趨勢。

盟立集團也展出「人形機器人關鍵零件」（Key Component for Humanoid Robots），這些零件具備極高的精度與可靠性，並已獲得國內外主要客戶的高度認可，為台灣人形機器人技術的發展奠定堅實基礎。

另在機器人概念股中，還有3檔受投資人矚目。高鋒（4510）早盤一度續亮漲停燈，也是切入自動化產線領域備受關注；而像是瀧澤科（6609）、聯策（6658）漲勢一度見到逾6%，近期受關注也是因為切入半導體應用。