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先探／謝金河：嚴格考驗基本面正式開始

圖／先探投資週刊 提供

文／謝金河

進入九月的第一個交易日，美股再度見到可怕的殺盤，Nvidia收到美國反壟斷的傳票，股價單日大跌十一．三七美元，跌幅九．五三％，這一記大跌，市值一口蒸發二八○一．五七億美元，大約是一家台達電。Nvidia股價大跌，也衝擊相關半導體股，TSMC ADR跌十一．二一美元，跌幅六．五三％，收盤一六○．四九美元，ASML跌五八．四八美元，跌幅六．四七％，AVGO跌六．一六％，AMD跌七．八二％，甚至已經跌到見骨的Intel又大跌一．九四美元，跌幅八．八％，市值剩下八五七．六七億美元。

前一天，我在行政院經濟顧問會議席間與劉德音董事長小聊一下，他說美國亞利桑那廠良率比預期好很多，台積電很低調在運作，而Intel的處境，他認為Intel市值縮得太小，未來競爭恐怕很不利。劉德音在顧問會議上有一個專題演講，他認為資料中心是上天給台灣的另一個禮物，這個資料中心指的是資料儲存，衍生出來的是伺服器散熱，從氣冷到水冷，這是台灣下一個強項產業。

費半是美股風暴核心

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Nvidia帶動的全球半導體股大跌，也牽動美國各大指數的下跌，位居風暴核心的費城半導體指數大跌三九九．八二，收在四七五九，跌幅七．七五％，SOX的狂殺，令人想到日銀宣布升息前夕，八月一日費半指數大跌三七三．五九，跌幅七．一四％，這次跌幅又超過八月一日。

除了費半指數下跌，道瓊跌六二六．一五，不過距離四一五八五的天價很近，標普跌一一九．六七，也距高檔不遠，Nasdaq跌三．二六％，看起來這場因為Nvidia引發的回檔風暴核心仍在半導體產業，ＶＩＸ恐慌指數又飆高五．一七，再度站上二○．七二，從這個走勢來看，全球股市仍然持續進行七、八月以來的修正與調整。

七月初，我率先提出「老人與狗」的技術乖離調整，任何個股基本面再好也不可能頂上天，這個時候由Nvidia帶動AMD、TSMC、ASML、AVGO，甚至是美超微（SMCI），在大奔馳後，都得面臨技術面修正，此時大漲到一○八○元的台積電，到二三四．五元的鴻海等重量級權值股紛紛跟著拉回，這是股價離年線太遠的技術面修正。

接下來是「海水退潮，才發現誰沒有穿褲子」的基本面調整，最嚴厲的是半年報與季報對股價帶來的修正與調整，首當其衝的是Nvidia營收三二五億美元，季增與年成長都耀眼，不過財報公布日，股價仍下跌八．○二美元，Nvidia財報雖好，但市場要求的是好要更好，也就是股價大漲後，市場的期待更高，當數字稍有瑕疵或不如市場預期，很容易對股價造成巨大修正。

港股流行水花消失術

最嚴重的是放空機構興登堡研究公司指控美超微財報作假，虛增營收、低報支出，這個消息對SMCI造成巨大衝擊，八月二十六日股價重挫一○四．一五美元，跌幅十九．○二％。SMCI最風光的時候，股價漲到一二二九美元，如今一口氣跌到三九五．一八美元，股價慘跌六七．八五％，興登堡發表五大指控，梁見後一直到九月三日才表示「嚴重錯誤」回擊興登堡，但財報造假，涉及公司治理問題，這個事件對美超微造成傷害非常巨大，間接也影響未來梁家兄弟準備入主的麗臺及伺服器軌道大廠南俊國際的未來。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2316期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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