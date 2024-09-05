AI發展漸入佳境「只有更好」！廣達楊麒令：台股大跌為短暫現象

▲廣達看好第三季將比第二季更好。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對輝達（NVIDIA）近日股價重挫，連累台股走勢，廣達（2382）執行副總經理暨雲達總經理楊麒令5日表示，這只是短暫市場波動，既然輝達已經否認受到調查，市場應會回歸常軌。整體AI需求仍持續往上升，供應鏈發展「漸入佳境，只有更好」，廣達第三季也會比第二季更好。

楊麒令出席「2024達梭系統臺灣年度高峰論壇暨SIMULIA用戶大會」，會後接受媒體採訪。對於台股波動，他認為只是短暫現象，主要是輝達面臨反壟斷調查，但既然輝達已經否認受到相關消息影響，那麼應該會回歸常軌。

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「AI的需求還是持續往上升，後續的業績大家都可以慢慢看到，市場自然就會回穩。」楊麒令形容，AI的發展「漸入佳境，只有更好」，整體供應鏈狀況漸漸改善，雖然仍有部分產品還在轉型過渡期，但需求依然強勁，這促使廣達第二季業績表現亮眼，預期第三季應會表現更好。

另外，對於超微（AMD）將併購伺服器供應商ZT Systems，並計畫分割出售硬體製造部門，是否也有意願參與收購？楊麒令則回應，廣達正持續進行工廠擴充計畫，短期內不太可能考慮收購，將專注於自身生產規模。