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公益彩券2023盈餘史上新高　台彩設宴表揚148位經銷商

▲▼台彩經銷商表揚大會，董事長黃志宜、總經理謝志宏與國庫署署長陳柏誠出席。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲台彩經銷商表揚大會，董事長黃志宜（圖左7）、總經理謝志宏（圖左6）與國庫署署長陳柏誠（圖左8）出席。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

公益彩券累積公益盈餘4936.59億元，2023年盈餘更創史上新高，為感謝彩券經銷商過去一年來的辛勞，台灣彩券公司特別在全國舉辦4場「2024年公益彩券績優經銷商表揚大會」，表揚148位電腦型及立即型彩券績優經銷商，台北場今（11）日在內湖維多麗亞酒店」溫馨登場，國庫署署長陳柏誠以「各位同仁」向經銷商致意，讓台彩董事長黃志宜直呼「好感動」。

▲▼台彩經銷商表揚大會，董事長黃志宜、總經理謝志宏與國庫署署長陳柏誠出席。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲台彩經銷商表揚大會，董事長黃志宜(圖中)、總經理謝志宏（圖左）與國庫署署長陳柏誠（圖右）出席。（圖／記者陳瑩欣攝）

黃志宜表示，台灣公益彩券今（2024）年截至目前銷售金額已達1425.8億元，超過今年全年預設目標，也逼近去年全年水準，有望再刷歷史新高，其背後彩券經銷商的努力功不可沒。

黃志宜指出，今年是第5屆發行的第1年，全國彩券經銷商已超過6萬7千人 ，累積公益盈餘4936.59億元，台灣彩券將持續發揚公益彩券之公益精神，讓公益彩券善的循環源源不絕。

今日的表揚宴，黃志宜及謝志宏誠摯感謝所有經銷商過去一年的努力，主管機關代表財政部國庫署署長陳柏誠及六大彩券工（公）協會代表也親臨現場，與來自苗栗縣以北的北部地區績優經銷商代表們同歡。頒發獎項包括電腦型與立即型彩券經銷商全國銷售前5名、各縣市銷售前3名，以及最佳銷售人員獎獎項，總計有148位績優經銷商獲獎。

▲台彩經銷商表揚大會，立即型彩券業者楊慶鐘受訪。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲台彩經銷商表揚大會，立即型彩券業者楊慶鐘受訪。（圖／記者陳瑩欣攝）

現年75歲、已經快要當上「阿祖」的楊慶鐘今年銷售額已近1900萬元，在全台排名第3，他表示，自己原本是機車行老闆，因車禍聽力受損，在台中寄賣立即型彩券，7年多來靠自己的人脈和「專找百元鈔」的行銷心法，拿千元鈔來買300元刮刮樂的客人，不找500元與2張200元鈔，全找百元鈔，留客消費的機率大。

▲台彩經銷商表揚大會，電腦型彩券經銷商郭岳霖（圖左）在內湖經營的「合益投注站」全台排名第　４。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲台彩經銷商表揚大會，電腦型彩券經銷商郭岳霖（圖左）在內湖經營的「合益投注站」全台排名第４。（圖／記者陳瑩欣攝）

而內湖「合益投注站」則是今年度拿下全台銷售第4名，店長、身障者郭岳霖與表姊李小姐一起經營，李小姐說，自己很珍惜每一次和客人相處的機會，保持笑容、留意開獎資訊，讓店內生意興隆。李小姐說，合益投注站今年立冬開出539頭獎，分享好消息。

中信銀行與台灣彩券公司每年提供回饋金予政府辦理各項社會福利措施，第3、4屆共17年發行期間總計提供回饋金416.08億元；第5屆除發行期間每年提供27億元回饋金予政府外，另提供6.07億元用於經銷商照顧、1.5億元用於公益彩券形象建立及健全彩券市場，落實企業社會責任。

今年為第5屆公益彩券第一年，台灣彩券除積極輔導經銷商們相關彩券知識、銷售技巧與法規，也持續努力於經銷商安全照顧，例如與警政署合作，在全國舉辦100場安全防護講習，邀請逾1萬2千位經銷商出席，有超過9成的經銷商皆認為講習十分有幫助，非常滿意整體安排。

在防治過度投注成癮方面，今年也將宣導節制過度投注的觀念加入重點計畫，與國內5個專業機構合作，設置「免付費投注成癮防治專線」，讓有需求的民眾免費撥打尋求幫助，讓公益彩券成為穩定社會的力量。

關鍵字： 台灣彩券公益彩券經銷商表揚大會公益盈餘

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