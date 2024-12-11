台積電明除息參考價1041元 尾盤棄息爆賣4178張受矚目

晶圓代工龍頭台積電（2330）將在明（11）日除息4元，證交所公告除息參考價1041元，不過今日台積電股價收黑，下跌20元收在1045元，最後一盤更爆出4178張賣單，出現棄息效應，外界也關注，台積電明日是否能順利完成秒填息。

台塑險守40元！ 四寶股價全盤皆墨 股價今年腰斬

中國大陸一貫石化廠新產能「瘋狂」開出，加上全球淨零碳排的趨勢，碳稅開徵在即，石化產業面臨內憂外患，今年台塑四寶股價頻頻破底，今（11）台塑（1301）險守40元，其他三家公司股價全盤皆墨，四寶股價今年呈現腰斬。

台股明年震盪幅度加大 法人建議「漲捨得賣、跌要敢買」

台股年終紅包行情啟動了嗎？伴隨年底作帳行情、外資聖誕長假效應，再加上川普將於明（2025）農曆年前上任，資金行情有望帶來一波紅包行情，凱基投顧總經理鄭宗祺表示，通膨降溫出現停滯、美國降息循環可能時間縮短幅度縮小、再加上宛如川劇變臉的川普重入白宮，明年台股也將宛如雲霄飛車般震盪幅度加大投資策略要掌握兩個重點「漲上去捨得賣、跌下來要敢買」。

86萬股民哭哭！巨嬰00940配息首縮水 今冏貼息

擁有86萬股民的月月配ETF元大台灣價值高息（00940）今（11）日除息，由於配息首度縮水至0.04元，市場原預期可以開盤秒填息，不料在台股回檔下，00940一開盤就陷入貼息，開盤20分鐘股價仍在平盤之下表現。

美超微2月底前要交財報 梁見後自信：不會被下市

根據外媒路透社報導，美超微執行長梁見後表示，他有信心公司股票不會從納斯達克下市，美超微將在2月之前提交必要的財務報告。美超微上週收到了納斯達克的一封信函，規定其在2月25日之前提交推遲的年度和季度報告，這是該證券交易所規定的例外。

大翻轉！勞長洪申翰公布重啟北分署調查 「謝宜容當然有霸凌」

勞動部長洪申翰今（11）日召開記者會重啟勞動部北分署吳姓公務員輕生案件，針對勞發署北分署前署長謝宜容調查結果，洪申翰從3大重點調查後說明「內外部委員一致認為，謝宜容當然有霸凌」，並痛陳她的高壓手段讓員工至今想到都會流淚，吳員甚至承受不合理的任務下向朋友說「不能交就自我了斷」等語，洪申翰對謝宜容管理風格直斥「荒唐」。

遠東銀喊話「股利殖利率落在6%」 股價力撐紅盤

遠東銀（2845）自結今年前11月稅後獲利41.14億元，已經提前達成今年全年獲利目標，全年獲可望續創新高，EPS 0.96元，明年股價規劃將是股票股利、現息比例約6比4，整體股利殖利率預期落在過去平均約6%上下，受到股利利多刺激，今（11）日維持小漲格局。

證交所公布9檔注意股 芯鼎近六日成交量較平均放大5.03倍入列

證交所今日公布9檔注意股，其中芯鼎（6695）最近六個營業日平均成交量較最近六十個營業日之日平均成交量放大為5.03倍，當日之成交量較最近六十個營業日之平均成交量放大為9.51倍，因此入列。

長榮航獲台灣十大永續典範企業獎肯定 連七年獲運輸業白金獎

長榮航空總經理孫嘉明表示：長榮航空除了推動各項ESG行動專案，也十分重視永續人才培育。今年我們與台灣永續能源研究基金會合作，開設「企業永續管理師證照培訓長榮航空專班」，為國內首家開設此專班的航空公司，更邀請子公司長榮航太一同參與。所有同仁皆順利完成為期10週共80小時的企業永續管理師培訓課程，並成功通過證照考試，不僅大幅提升員工對永續議題的敏銳度，也為公司培養出更多的永續人才，未來將在各自的崗位上發揮所學，持續推動公司ESG永續發展的使命。

康霈減脂新藥美澳二期解盲達標 逾8成受試者腹部脂肪顯著減少

康霈生技（6919）正式公布其505(b)(1)全新小分子新藥CBL-514注射劑用於局部減脂之Phase 2b臨床試驗(CBL-0204 Phase 2b)最終統計結果。其中，在具有治療前與至少一次治療後數據的受試者(FAS)中，臨床試驗主持醫師以腹部脂肪堆積等級量表(CR-AFRS, Clinician Reported -Abdominal Fat Rating Scale)評估，76.7%的受試者經CBL-514治療後可顯著改善至少1個等級，對比安慰劑組之18.9%，療效達統計上顯著差異（p=0.