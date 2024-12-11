▲國泰台大團隊上修今年GDP至4.1%，明年維持2.8%不變。（圖／國泰金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

今年以來台灣景氣表現強勁，且主計總處調高過去七年經濟成長率數字，國泰台大產學團隊上修，今（2024）年台灣經濟成長率預測值至4.1% ，原為3.7%，至於明（2025）年維持經濟成長率預估值2.8%不變，研判有80%的機率落在1.6%~3.6% ，原為1.8%~3.7%。

台灣受惠AI趨勢，相關半導體、電子零組件需求量產，成長動能應可帶動投資持續復甦；然而，整體外部需求面臨貿易戰風險，不利廠商投資信心，民間消費或受股市波動影響，正負因素相抵，國泰台大產學團隊維持明年台灣經濟成長率預測值2.8%不變。

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AI趨勢帶動電子業需求量產，以及相應投資持續復甦，景氣動能仍有較佳表現，不過，川普上台後市場觀望後續政策作為，經濟成長可能逐漸轉為低檔震盪，國泰台大產學評估：第一季台灣經濟氣候將由「朗」（景氣穩定）轉「陰」（景氣轉弱），出現機率將在60%以上。

美國經濟數據穩健，景氣衰退擔憂進一步減退，加上大選結果底定，金融市場風險偏好較強，近期美、歐金融情勢指數維持寬鬆局面。

國泰台大產學團隊研判，核心CPI自4月以來均維持2%以下，惟醫療、房租、外食等服務通膨改善有限，通膨雖降溫仍接近2%水準，第四季台灣央行將維持利率不變，不會跟進主要央行降息。

今年第四季，受到台幣貶值幅度小於競爭對手，導致名目有效匯率指數(NEER)明顯升值影響，金融情勢指數(FCI)由「寬鬆」區間降至「穩定」區間。展望明年第一季，本團隊評估，市場持續關注Trump 2.0措施進展，金融市場波動性猶高，惟資金面仍是充沛，預期金融情勢指數將波動於「趨向寬鬆」區間內。

影響明年台灣經濟成長的主要因素：(1) 川普關稅政策導致全球貿易戰風險升溫，影響全球需求前景；(2) 美國通膨降幅及降速不如預期，降息時點延後及降幅縮小；(3) Fed利率續處相對高檔且時間拉長，壓抑全球投資及消費需求；(4) 中國政策刺激幅度不足，房市持續疲弱，景氣復甦不如預期；(5) 央行限貸令或衝擊房市動能，房貸利率走升或壓抑國內需求；(6) 人工智能應用帶動科技業投資及產業升級轉型。

