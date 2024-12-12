2025年貨櫃船過剩運力估將翻倍　紅海危機若解除將更惡化

▲2025年新船交付量將使貨櫃船過剩運力增加一倍。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

全球第二大船舶經紀公司英國Braemar表示，即使因為紅海危機船隻改道，吸收了今年不少過剩的貨櫃船運力，但2025年新船交付量將使過剩運力增加一倍，該公司擔憂紅海危機一旦解除，過剩問題如何解決。

Braemar在最新的市場報告中表示，2024年產能過剩原估達到12-13%，高於2023年的9%左右，但因紅海改道打破了這一預測，因為船隻繞道好望角，讓過剩運力仍得到顯著抑制，讓實際過剩運力壓低到3-4%左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Braemar表示，2025年新船的交付將再次加劇運力供應過剩，即使加入紅海改道因素，供應過剩預計將從2024年的3-4%增加到2025年的7-8%。

荷蘭船舶經紀公司Dynamar分析師Darron Wadey 表示，明年計劃交付的貨櫃船數量約為220艘，總計約190萬箱(20呎櫃)，這意味著船舶增長率為3%，在舊船不拆解報廢的情況下增加為6%。

Wadey表示，需求增長速度不太可能與6%的船噸產能增長速度相同。

諮詢公司MDS Transmodal計算出目前船隊的運力為29,483,380箱，明年將交付約1,817,706 個標準箱，到2024年底，將有超過300萬箱的船齡在20年以上。

Braemar指出，計劃交付的100艘船舶屬於新巴拿馬型船舶，運力為14,000-18,000箱，另外 75艘船舶的運力在7,500至10,000箱之間，構成了預期交付的大部分。另外還有44艘超過 18,000箱的巨型船舶，其中31艘船舶位於 10,000-14,000箱之間。

紅海危機何時解決各方看法不一，不過國內一家超大型攬貨公司負責人認為，紅海危機有可能在明年第一季就解除，敘利亞總統阿塞德垮台後，胡塞叛軍失去了一大支持，美國總統當選人川普屬意的中東問題特使魏科夫本周一訪問中東，希望在川普上任時達成以哈停火，現在就看伊朗態度。

另一家上市櫃攬貨公司高階表示，他個人認為以巴戰爭遲早要結束的，明年第一季結束不無可能，主要還是要看川普政府態度，看整個趨勢應該很快會結束。川普說他任內不會有戰爭，還會阻止戰爭。