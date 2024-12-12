Fed降息穩了！11月CPI年增2.7%符合預期　美股3大指數開高

▲11月CPI年增2.7%符合預期，美股3大指數開高。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國勞工部11日公布11月的消費者物價指數（CPI）和去年同期相比年增2.7%，相較10月2.6%也略增，均符合市場預期，受到這項消息激勵，美股主要指數11日開盤走高，蘋果、Google等科技巨頭亦同步走高。

美股主要指數11日開盤走高，截至12日凌晨1點15分，道瓊工業指數上漲30.22點（或0.068%），報44278.05點。標普500上漲54.03點（或0.9%），報6088.94點。那斯達克指數上漲337.08點（或1.71%），報20024.32點。費城半導體指數上漲106.67點（或2.18%），報5001.37點。

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五大科技巨頭也全部開高走高，截至12日凌晨1點15分，蘋果上漲0.77%，Google母公司Alphabet上漲4.63%、微軟上漲1.40%、亞馬遜上漲2.27%、Meta上漲2.51%。

高盛分析師Whitney Watson表示，最新公布的CPI數據為聯準會（Fed）下周降息掃清了障礙，並認為2025年Fed將進一步放鬆貨幣政策。芝加哥商業交易所一名交易員也認為，新公布的CPI數據讓Fed降息1碼的機率升至92%。