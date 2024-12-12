快訊／台積電秒填息！漲20元至1060　指數漲逾220點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（12日）以23050.64點開出，指數大漲147.01點，漲幅0.64％，指數隨後漲逾220點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）今日除息，開盤上漲20元來到1060元，漲幅1.92％；鴻海（2317）上漲1.5元至190.5元；廣達（2382）上漲4元至291元；陽明（2609）上漲0.8元來到80元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.03元至9.43元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌99.27點或0.22％，收在44148.56點；標準普爾500指數上漲49.28點或0.82％，收6084.19點；那斯達克指數上漲347.65點或1.77％，收在20034.89點；費城半導體指數上漲133.1點或2.72％，收5027.8點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44148.56 ▼99.27 ▼0.22% S&P500 6084.19 ▲49.28 ▲0.82% NASDAQ 20034.89 ▲347.65 ▲1.77% 費城半導體指數 5027.8 ▲133.1 ▲2.72%

資料來源：證交所