中獎人注意！　統一發票12／20晚上6點起暫停16小時兌領

▲統一發票。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

為因應「營業稅法」明年元旦修正施行，財政部今（11）日公告電子發票整合服務平台配合調整資料庫，增修電子發票存證時限相關功能，將於下周五（12月20日）晚上六點至12月22日（周日）10點暫停各項服務。此外，暫停財政部統一發票兌獎APP各項雲端發票服務、四大超商多媒體服務機（Kiosk）電子發票服務及統一發票兌領獎服務，但不影響民眾購物索取雲端發票。

財政部指出，平台最新消息（https://gov.tw/XmA）已發布暫停及恢復服務時程訊息，作業期間將暫停各分眾（營業人、消費者、專業代理人、受捐贈機關或團體及政府機關）使用平台服務，及暫停營業人使用電子發票傳輸軟體（Turnkey）上傳電子發票，但營業人端收銀機系統（POS）可照常開立電子發票，不影響民眾購物以手機條碼及載具消費索取雲端發票。

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另外，暫停財政部統一發票兌獎APP各項雲端發票服務、四大超商多媒體服務機電子發票服務及統一發票兌領獎服務；其中，實體領獎據點兌領獎於21日10時恢復，統一發票兌獎APP雲端發票服務於21日18時恢復；22日10時則恢復全部服務。

財政部表示，平台暫停服務期間無法受理各項申請作業，營業人須評估收銀機系統（POS）11-12月電子發票字軌號碼數量，若有不足，務必於12月19日前向所在地國稅局申請，並於本年12月20日下午4時前在平台完成發票字軌號碼取號。財政部表示，平台服務升級維護期間若有任何問題，可致電24小時客服專線「0800-521-988」。