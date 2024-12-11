勞動部揭霸凌事證　3540萬專案「僅指示無做法」逼人750萬做好

▲勞動部部長洪申翰回應謝宜容霸凌案。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳瑩欣／台北報導

勞動部39歲吳姓公務員輕生案行政調查大逆轉，勞動部部長洪申翰今（11）日召開記者會說明勞動力發展署北分署前署長謝宜容經重啟調查「內外部委員一致認為，確定是霸凌」，勞動部隨後也公開整起事件時序圖，揭露謝宜容將預算高達3450萬元的「智能就服系統專案」重砍至1千萬，後副分署長及祕書室主任討論後降預算至750萬元，且一開始就「只有指示、沒有想法與做法」，最終逼使年輕公務員絕望輕生。

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洪申翰在記者會中指出，謝宜容對吳姓員工交付難以達成的「智能就業服務系統」專案，逾越業務上之必要且相當之範圍，謝宜容不僅具有職場優勢地位，且其領導風格不容部屬違反指令，使吳姓員工長期處於高壓之工作環境，謝宜容的不當管理，與不合理的業務要求，已構成職場霸凌。

勞動部指出，吳姓員工在去年7月接到智能就服系統專案指示時「只有指示、沒有想法與作法」，起步已困難，但他仍積極向廠商徵詢意見，今年6月就已提出相關專案需求3540萬元，但7月謝宜容認為經費若太高要報請數發部，因此降至1千萬元，更增難度，在沒有明確可行指示下，10月間吳姓員工與副分署長及祕書室主任討論，因預算降至750萬，不符謝宜容要求，要在11月4日另做討論，而11月4日正是吳姓員工輕生的日子。

另外，勞動部調查也發現，北分署所有資訊及資安工作全賴勞動力發展署派駐該署之吳員一人獨力操持，工作業務量大，加上被指派難以達成之專案，致工作負荷更形沉重，長時間加班，每月工時估達80小時，導致睡眠剝奪，未能獲得適度休息而身心俱疲。

調查揭露，謝宜容接任北分署長一年半的時間，離退職人數高達81人，112年離退36人，較111年度增加2倍，113年45人，也較111年增長2.5倍，光是公員員平、降調，就有15人，而111年平、降調公務人員僅3人。

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