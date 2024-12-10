大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元　刷新312慘案　

▲比特幣今凌晨暴跌至9.4萬美元，觸發一波清算潮。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

比特幣於台灣時間12月10日凌晨暴跌至9.4萬美元，24小時內湧現59萬人爆倉，清算金額破17億美元（約新台幣552億元），堪稱為「1210幣圈災難日，慘況遠超過2020年312慘案的大暴跌程度。

根據《coinglass》、數據平台Max資料顯示，在過去24小時內，全球有58萬2270人因為比特幣的瞬間暴跌，連帶引起的加密貨幣暴跌而面臨爆倉局面，總爆倉金額高達17.6億美元。

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其中最大單筆爆倉單是出現在幣安交易所，該張合約的價值為1969萬美元；幣安的總清算金額高達7億5444萬美元，占全球清算總額的42.93％。數據顯示，超過90％的爆倉交易是由於做多槓桿部位無法抵禦比特幣暴跌而引發。

其次是塞席爾的加密貨幣交易所OKX，當中爆倉總額達到4億4988萬美元。第三則是新加坡的ByBit，爆倉總額達到3億7804萬美元。

本次爆倉清算的金額刷新了2023年以來的紀錄，還超過幣圈「312大爆倉」慘案事件。2020年3月12日，美股等全球股市因新冠疫情爆發而暴跌，創下每股自1987年黑色星期一以來最大單日百分比跌幅的同時，比特幣一日內從8000美元腰斬至3782美元，10萬交易者爆倉，釀成「312大爆倉」事件。

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