台塑險守40元！ 四寶股價全盤皆墨　股價今年腰斬

▲台塑集團麥寮廠區。(圖/資料照)

記者巫彩蓮／台北報導

中國大陸一貫石化廠新產能「瘋狂」開出，加上全球淨零碳排的趨勢，碳稅開徵在即，石化產業面臨內憂外患，今年台塑四寶股價頻頻破底，今（11）台塑（1301）險守40元，其他三家公司股價全盤皆墨，四寶股價今年呈現腰斬。

中國大陸內需經濟欲振乏力，新增石化產能大舉向全球市場外溢，亞太地區塑化廠首當其衝，台塑四寶獲利走向「微利化」，台塑前三季每股稅後虧損0.24元，南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）每股盈餘分別為0.38元、0.25元以及0.49元，這也大幅削弱明年盈餘分配能力。

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以往塑化景氣循環以3～4年為一個週期，但這次景氣循環有別以往，由於中國大陸龐大新產能尚未去化完畢，石化廠商透過減產救市，平均產能操作率滑落到5～6成，景氣走勢呈現「L」型，這也拖累台塑四寶股價表現。

以往台塑四寶具有穩健獲利、配息，成為「存股」族投資口袋名單，由今年以來，股價頻頻破底，今日只有台塑勉力守40元大關，今年以來從79.2元跌到40元，跌幅達49.49%，其他3家公司均已跌跌破40元大關；南亞從66.5元跌到今日收盤價36元，跌幅達45.86%；台化從62.3元跌至32.35元，跌幅48.07%；台塑化從80.7元跌至39.1元，跌幅51.54%，為四寶當中跌幅最重。