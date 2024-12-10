纏鬥5年！　台灣四大「黃豆油品牌」變天

▲福懋油生產黃豆油、芥花油、棕櫚油等食用油脂，是台灣老牌油廠，近期公司已正式易主。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

成立於1986年的福懋油，是台灣四大黃豆油品牌之一，近幾年屢屢爆出經營權之爭，11月22日，公司再度變天，由市場派吳家勝出。事實上，創始家族許家與吳家纏鬥5年之久，沒想到形勢比人強，公司終究易主。

外界對吳金泉或許不熟悉，今年70歲的他，是飼料大廠興泰董事長，過去十多年來，以旗下公司名義在資本市場買進多家公司股票，後來看上國內第二大油脂廠福懋油，因而進場投資成為大股東，不過這幾年為了介入經營，多次與福懋油創始家族許家過招。

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回顧過去5年雙方交手的歷史，2019年6月，吳金泉率領市場派發動突襲，靠著成功的配票策略，擊敗許家順利取得經營權，最後雙方協議共治，董座禮讓給吳家，許家二代許逸群出任總經理，未料不到半年，福懋油就爆發關係人交易的掏空案，讓兩派共治破局，事後許家捲土重來拿回主導權。

2022年，福懋油再度全面改選董事，許家為鞏固經營權，不僅積極尋求股東支持，最關鍵的配票也找來擅打經營權的律師指導，讓吳家吃了敗仗。但吳家也非省油的燈，今年以來，大舉買進福懋油股票，讓許家如坐針氈。「原本明年才要改選全面董事，沒想到，許家擔心市場派過半，透過親近公司派的股東發動改選，希望先發制人。」知情人士透露。但改選卻再度由吳家奪下。

許家為拼翻盤，出手指控董事長選任違法外，也開始拉攏吳家內部勢力，觀察投票結果，取得5席過半席次的吳家陣營，董座選任卻只獲四票同意，跑票的竟是吳金泉之子吳星澄。「吳家有人變卦，未來董事會恐會出現勢力消長。」市場人士觀察。

▲在新任董事長選舉案中，吳金泉的兒子吳星澄跑票。

另一方面，吳金泉也有官司在身，因違反《證交法》遭判6年6個月，未來恐要入監服刑。對此吳金泉表示：「更一審法官已向各券商調閱買賣資料，股價上漲期間我都沒買，下跌也沒有賣，當天有買就沒賣，有賣就沒買，法官卻照抄檢察官起訴書，真的很無奈，期盼法院最終還我清白。」

如今董事長選舉違法與否，仍有待主關機關釐清。經濟部產業發展署承辦人員表示：「確實已經收到檢舉函，接下來會依相關文件進行審查，若有疑慮會請公司說明，或是函詢其他主管機關。」看來吳金泉能否穩住董事長大位，還有諸多挑戰。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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