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日央前官員：升息速度可能比預期快　估今年還有2次

▲▼ 日本銀行,日本央行,植田和男,日幣,日圓。（圖／路透）

▲ 日本央行繼今年3月結束「負利率政策」後，突然於7月31日再升息。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

日本央行前官员、東京大學經濟學教授Tsutomu Watanabe表示，日本央行應該努力去更好地傳達其升息決心，以確保如果升息步伐快於許多人目前的預期，市場不會感到恐慌。

根據《彭博》報導，Watanabe認為升息的速度可能會快於所有人的預期，今年可能還會有兩次加息。

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日本央行在 7月底會議後升息至 0.25%，並在決定後的新聞發布會上傳達了一些明顯的鷹派信號後，被認為是導致全球市場崩潰的原因之一。由於日圓套利交易的平倉刺激了風險資產的撤離，日本股市跌幅創歷史新高，超過了其他股市的跌幅。

Watanabe指出，日本央行7月31日升息的理由與當時的物價趨勢不符，表明當局是有意為之，以便為潛在的經濟下滑創造政策緩衝，並儘快使經濟正常化。

Watanabe是去年日本央行總裁職位空缺時的入圍候選人之一，他表示，儘管物價趨勢並未走強，日本央行仍堅持通膨「步入正軌」這一關鍵主張，這意味著央行基本上只要想升息就可以升息。

Watanabe認為，日本央行升息部分是為了與市場對其利率路徑的定價保持一致，但日本央行應該更積極地傳達自己對利率路徑的看法。

他提議，加強溝通的一個選擇是日本央行編制類似於聯準會（Fed）每季度發佈的「點陣圖」。Watanabe表示，即使前景被證明是錯誤的，日本央行也不會失去信譽。


 

關鍵字： 日本央行升息市場物價

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