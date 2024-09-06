大盤高低震盪！台股ETF含息報酬17%　理財專家：定期定額逢低加碼

▲台股個股波動劇烈，投資人不妨以台股基金或台股高息ETF來作為投資工具。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

近期台股震盪，使得今年來漲幅收斂至18.16%。不過，觀察投信發行的台股各類型基金績效，截至9月5日資料，以價值型16.92%平均表現最佳，整體來看，台股各類基金平均績效皆全數不如大盤，平均有12.58%的表現。此外，被動式台股ETF平均表現今年來不含息僅12.53%，含息報酬則是17.16%。

觀察台股各類型基金績效，主動式基金以價值型16.92%平均表現最佳，其次依序為中概型13.52%、一般股票型11.93%、上櫃股票型11.87%、中小型10.73%、科技型10.54%；被動式則以二倍槓桿ETF的34.89%表現最佳，其次是一般ETF的12.53%。

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對此，群益投信表示，台股走的是波段行情，使得投資人猜測進場時點不易，不如採取「定時定額方式」進場，台股ETF投資風氣持續盛行，今年來也仍持續有多檔台股ETF募集與上市，即使歷經7月重挫，加權指數年至今報酬仍有18%，連帶台股ETF買氣也持續延燒。

「儘管台股目前水位不低，但仍有不少個股強勢表態，意味著，在任何環境下都有值得投資的標的，只要透過正確的投資方式，就不用擔心投資時點的問題。」群益投信認為，台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股基金或台股高息ETF來作為投資工具。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，就市場面而言，在AI科技大勢的驅動及台股基本面修復下，帶動台股今年來表現突出，在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，存股族或是中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。

此外，謝明志也說，台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，愛好高息的存股族投資人，可以多把握相關投資契機。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，台股上半年衝高後拉回，近期仍處區間盤整格局，不過展望第四季，美國景氣穩定，低利率政策也得以延續，資金行情未退，台股後市仍可期。

陳沅易認為，台股第四季最重要觀察關鍵仍是美國選舉及川普的言行，此外看美國科技股是否持續強勢，因為與台股連動性高，操作上會建議採取區間操作的策略，低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇。