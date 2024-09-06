台灣46%三明治族「生活超出負荷」　保誠人壽調查：壓力較去年增加

▲保誠人壽總經理王慰慈（右）與藝人林依晨對談。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

保誠人壽6日舉行記者會分享今年的「三明治族大調查」，結果發現，三明治族的生活壓力較去年微增，有46%的受訪者認為目前生活超出負荷，並對身心靈健康的重視度較明顯增加；至於對未來的主要擔憂，與去年一樣仍以「經濟」及「健康」為主。

根據「保誠人壽三明治族大調查」，有46%的三明治族受訪者表示目前的生活已超出能負荷壓力，三大煩惱與去年一樣，仍然是子女教養問題（41%）、父母／長輩的健康問題（46%）、以及身為家中經濟支柱壓力（35%）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三明治族受訪者自評對生活的掌握度，以10分為滿分，今年的分數為6.65分，其中，50世代對生活的掌握度最高，而40世代對生活的掌握度較去年降低，推測與該族群今年的心理壓力較去年顯著提升有關。

此外，今年調查也發現，三明治族對身心靈健康更為重視，保持身體健康（78%）、良好家庭關係（68%）及追求金錢安全感（59%）的重要性認同，較去年也有微幅增加，而且愈年長的世代，更重視身體健康。

整體而言，三明治族自認體能狀態比實際年齡衰老1.1歲，情況較去年認為衰老2.5歲有所改善。

▲藝人林依晨（左）出席保誠人壽年度品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

從常見病徵觀察，有46%受訪者曾罹患肌肉及骨骼疾病，28%則曾有內分泌及免疫問題；而從未來擔憂的疾病來看，則包括神經系統相關（53%）、慢性疾病（47%）等，尤以40及50世代較為明顯，20世代則對口腔疾病有明顯的擔憂（25%）。

保誠人壽總經理王慰慈接受採訪時表示，三明治族保單規劃上就是針對不同階段打造多元需求的保單規劃，比方說，趁小孩年紀小時多買一些基礎保障如醫療保險，當小孩逐漸長大就籌備教育基金，身為家長也需考量退休金及資產傳承的配置，這些都可以透過分紅保單來打造。

王慰慈說，保誠長期以來就主張4大面向，分別是健康與保障（Health & Protection）、子女教育（Education）、資產規畫與傳承（Asset Planning & Transferring）、樂活退休（Retirement），英文縮寫加起來是「HEAR」，傾聽並幫助民眾透過保障迎接不同人生階段。

▲保誠人壽的年度品牌廣告首播，邀請到同為三明治族的林依晨代言，演繹消費者在人生不同階段的心聲。（圖／記者林敬旻攝）