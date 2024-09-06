TaipeiPLAS首創複合材料新展區　今年規模大幅成長40%

▲TaipeiPLAS 2022展覽實況。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024年「台北國際塑橡膠工業展(TaipeiPLAS)」及「台北國際製鞋機械展(ShoeTech Taipei)」即將於9月24至28日在台北南港展覽館1館盛大舉辦，除了獲得海內外指標企業包括富強鑫、鳳記、鼎坤、華嶸、台中精機、百塑、銓寶、震雄、全立發、台塑、威猛WITTMANN、易格斯igus、日製鋼、西門子等一致相挺，本屆展出陣容更增添新生力軍-「複合材料區」，展現塑橡膠產業全生態系與新興價值鏈。

根據主辦單位最新統計，今年TaipeiPLAS & ShoeTech Taipei有近500家廠商使用超過1,800個攤位，較上屆(2022年)規模大幅成長40%。

複合材料具備的性能優勢如輕量化、絕緣性、耐腐蝕性、可塑性和回收性，讓應用需求不斷攀高，根據MarketsandMarkets INC.預估，全球複合材料市值從2020年的740億美元到2025年將成長至1,128億美元，年複合成長率為8.8%。

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本屆TaipeiPLAS首度設置「複合材料區」，並攜手台灣區複合材料工業同業公會成立「複合材料主題館」，包含永光化學、台玻、和成、明安、安能複材等知名企業，以及工研院、中科院、紡織所等重要產業研究單位，向全球買主展示MIT新世代複合材料之全方位解決方案。

此外，更多創新複合材料與應用產品也將在此次TaipeiPLAS特別推出的「複材創新產品專區」驚艷亮相-來自「漢翔航空工業」的機翼複材油箱，在密封和雷擊防護方面具有優異的結構設計，滿足飛行安全高標準要求，潛在商機巨大；「和成欣業」開發的碳纖維監視器，相較於傳統金屬材質監視器，具備優異耐候性、耐老化與耐腐蝕性，適用於條件較為嚴苛的工作環境，可有效節省維護成本。

「上緯國際」可回收熱固性碳纖維複合材料自行車，嶄獲國際獎項，創新樹脂系統可實現熱固性複合材料閉環回收，也適用於風電葉片、軌道交通、船舶及汽車等領域。

除了複合材料區，本屆TaipeiPLAS另兩個新展區-「生質再生材料及綠色低碳區」、「接合黏著技術區」同樣富含產業寶藏，值得參觀者深入探索塑橡膠產業材料複合化，增進材料強度與功能的發展趨勢，使其擴大應用於各行各業，也開創塑料再生的創新價值。

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