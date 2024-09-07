ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台股拉回「3檔抗跌ETF亮眼」　一文比較8月績效到底強在哪？

▲台股下跌，到底還有什麼投資策略可以參考？（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／玩股講客人

每次只要股市出現相對高點拉回，大家就會想到投資風險，這時候又會從ETF避險，但大盤不好的時候，擔心一起下跌，所以就會選擇買高股息ETF，不過高股息ETF幾十種，投資策略也有幾十種，到底找哪一種投資最好？

有一種策略是很不錯，就是納入抗跌因子，這樣遇到大盤急速拉回時，因為平時選股機制就已經考量過下跌的風險，以最有名的高息低波ETF就是元大台灣高息低波（00713），這檔ETF在2017年9月上市，正好也是在美國川普上任後貿易戰吵最兇的時間點，接著2018年就啟動美國加高關稅的制裁，所以那兩年的股市也非常震盪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

於是當時的高股息ETF才會以低波動為主要訴求，就是怕市場無預警大殺，而同時期的除了00713最有名，還有國泰股利精選30（00701）、復華富時高息低波（00731）都是相同訴求的高股息低波動ETF，所以這次就來看看這3檔同梯的朋友，在2024年8月的近況。

從八月至今的表現來看，大盤下跌107.14點、0.48%，00713是裡面唯一轉正的ETF，同期上漲1.4元、2.45%；至於00701則下跌0.64元、2.18%；00731下跌4.35元、5.64%最為劇烈，到底強在哪？我們再從前五大持股及前三大配置產業來看看投資狀況。

前五大持股對照

國泰股利精選30（00701）

前五大組合都是金融股為主，一聽到降息，富邦金、國泰金上漲，中信金則是在除息後持續賣壓湧現，另外兆豐金也因為降息而出現非常大的賣壓，另外搭配中華電抗跌上漲，整體來看，金融股佔比極高，在最近大盤回檔這麼劇烈，難怪成為三檔高股息ETF跌幅之最。

元大台灣高息低波（00713）

從前五大持股來看，買最多的統一微幅下跌，另外第五大的華南金下跌8.47%，但前幾名包含台灣大、遠傳、可成都有非常強的漲勢，也消化掉金融股的下跌。

復華富時高息低波（00731）

最大持股組成基本上都是電子股及半導體為主，包含台達電、鴻海、聯電、日月光，而前兩大持股的台達電、鴻海回檔幅度最大，聯電及日月光投控則呈現上漲，但因為比例較低也無法扛住整體下跌，另外中信金同樣跌幅劇烈，這也形成另外一個壓力。

前三大產業對照

國泰股利精選30（00701）：金融股65.18%、電信股8%（中華電）、食品股5.04%（統一）

00701本體就是金融股，整體資產有六成以上都是金融股，所以總經消息混亂，加上盤勢不穩定，也造成整體金融族群下跌居多，另外還有持股中華電及統一，正好一漲一跌，不過整體還是要看金融股走勢為主。

元大台灣高息低波（00713）：金融股14.2%、電信股13.44%（台灣大、遠傳）、食品11.7%（統一、統一超）

前三大產業相對平衡，最大的金融股下跌，不過佔比第二、三大的電信股、食品股則漲勢明確，正好發揮抗跌易漲的特質。

復華富時高息低波（00731）：半導體21.82%、電子零組件12.81%、其他電子

整體組成以半導體為主，其他包含電子零組件及其他電子類也是同樣供應鏈，可以說是半導體為主的高息低波股。

元大台灣高息低波（00713）回升速度顯而易見

從持股組成來看，00713的產業佈局最平均，且主力持股也是上漲居多，難怪八月至今的漲幅有辦法贏過大盤。

另外補充一個有趣的現象，那就是三檔高息低波都有買入統一或統一超，電信三雄也分別有佈局，而且佔比都在前十名，從這一點可以看出統一及電信股就是低波動的共識。至於金融股或電子股則要在盤勢穩定的狀態下，低波動才會成立，否則一樣跟著大盤死傷慘重。

（本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。經「玩股網」授權轉載，原文：中美貿易戰活下來的三檔抗跌ETF大PK！八月至今績效最亮眼的是它？

關鍵字： 高股息低波動ETF投資股市

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

美國經濟疲軟「恐慌又來」！投資專家：出現大幅波動拋售不意外

美國經濟疲軟「恐慌又來」！投資專家：出現大幅波動拋售不意外

美國政府公布8月就業數據，其中，非農就業僅新增14.2萬人，遠低市場預期的16.4萬人；失業率小幅縮至4.2%，符合市場預期，仍得進一步下修，突顯美國就業市場疲軟，經濟衰退的擔憂仍揮之不去，更強化美國聯準會（Fed）降息理由。對此，投資專家認為，未來幾周市場出現大幅波動及拋售，「並不感到意外。」

2024-09-07 06:00
商研院看服務業進入繁榮境界　住宿餐飲卻遇瓶頸

商研院看服務業進入繁榮境界　住宿餐飲卻遇瓶頸

商研院發布7月商業服務業景氣循環指標，同行指標綜合指數連22個月上升，預測到2025年1月可持續成長，可說是進入歷史經驗上的「繁榮」境界，唯獨住宿餐飲業已遇到成長的瓶頸，需要多加留意。

2024-09-07 06:00
iPhone 16系列將採A18處理器　定價有望與前一代持平

iPhone 16系列將採A18處理器　定價有望與前一代持平

根據TrendForce最新調查，Apple即將發表的iPhone 16系列新機將分別採用全新A18和A18 Pro處理器，並為了支援Apple Intelligence，將DRAM全面升級。

2024-09-07 06:00
台股拉回「3檔抗跌ETF亮眼」　一文比較8月績效到底強在哪？

台股拉回「3檔抗跌ETF亮眼」　一文比較8月績效到底強在哪？

每次只要股市出現相對高點拉回，大家就會想到投資風險，這時候又會從ETF避險，但大盤不好的時候，擔心一起下跌，所以就會選擇買高股息ETF，不過高股息ETF幾十種，投資策略也有幾十種，到底找哪一種投資最好？

2024-09-07 06:00
外媒爆高通考慮買英特爾設計部門　陸行之：比先前預想更糟

外媒爆高通考慮買英特爾設計部門　陸行之：比先前預想更糟

根據外媒路透社報導，兩位知情人士透露，高通已經開始考慮收購英特爾部分設計業務的可能性，以增強該公司的產品組合，同時外媒彭博社也報導，英特爾正在考慮出售自動駕駛技術事業Mobileye部份股權。

2024-09-07 00:02
AI伺服器動能強！英業達8月營收520.28億元「創同期新高」

AI伺服器動能強！英業達8月營收520.28億元「創同期新高」

伺服器主板廠英業達（2356）6日公布今年8月營收520.28億元，月減6.3%，年成長11.9%，創下歷史同期新高紀錄；累計今年前8個月營收3,922.26億元，年成長15.6%，不但符合市場預期，更寫下歷史同期新高紀錄，預期今年全年營運呈現「逐季成長」。

2024-09-06 22:42
股災來照樣飆！六方科-KY「連拉6根漲停」創天價　遭列注意股

股災來照樣飆！六方科-KY「連拉6根漲停」創天價　遭列注意股

證交所6日公布17檔注意股，其中，六方科-KY（4569）不畏台股大盤波動，連續拉出6根漲停，飆上180元天價，根據公告內容，因最近6個營業日累積收盤價漲幅達58.46%，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達67元，被列入注意名單。

2024-09-06 22:00
7家金控公布前8月獲利　中信金EPS達2.67元暫領先

7家金控公布前8月獲利　中信金EPS達2.67元暫領先

逾半上市金控8月獲利出爐！中信金累計前8月稅後純益破500億元，每股盈餘（EPS）來到2.67元，暫居目前已公布7家中排名第1，除國票金（2889）外，其餘6家EPS都已破1元。

2024-09-06 18:15
倍米首進軍日本市場　有望攜HINO、ISUZU共組電動商用車

倍米首進軍日本市場　有望攜HINO、ISUZU共組電動商用車

國內電池大廠倍米科技首次前進海外展會，參加2024年日本汽車工程展覽會，除了拜訪多間知名廠商，也搶攻日本市場，未來有望攜HINO、ISUZU，在中美貿易戰中，以日台合製的方式，將倍米電動車銷往美國。

2024-09-06 17:59
台積電曾嫌EUV太貴　ASML笑回：買車也談價「相信客戶很會議價」

台積電曾嫌EUV太貴　ASML笑回：買車也談價「相信客戶很會議價」

ASML今日針對媒體介紹其最新high-NA EUV設備技術及應用，但先前台積電共同營運長張曉強曾說「喜歡喜歡High-NA EUV的能力但不喜歡標價」，意指定價太貴，不過今日ASML High NA EUV產品管理副總裁 Greet Storms則笑回，表示相信客戶很會議價，這就像客戶去買車子，一定也會談價格一樣。

2024-09-06 17:52

讀者迴響

熱門新聞

就業成長疲弱　美股收黑410點

投資專家：市場未來幾周出現大幅波動不意外

即／美8月非農數據「低於預期」　三大指數走低

7家金控公布前8月獲利　中信金EPS達2.67元暫領先

大樂透今晚連4槓　下期上看1.3億」

外媒爆高通考慮買英特爾設計部門　陸行之：比先前預想更糟

近半數員工一次裁！　記憶體廠品安申報大量解僱250人

ETF成分股調整出爐！0050、006208「增刪各1檔」

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

iPhone 16系列將採A18處理器　定價有望與前一代持平

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

不圍北檢曝柯文哲最後交代　館長：所有取笑我來承受！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366