台股拉回「3檔抗跌ETF亮眼」　一文比較8月績效到底強在哪？

▲台股下跌，到底還有什麼投資策略可以參考？（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／玩股講客人

每次只要股市出現相對高點拉回，大家就會想到投資風險，這時候又會從ETF避險，但大盤不好的時候，擔心一起下跌，所以就會選擇買高股息ETF，不過高股息ETF幾十種，投資策略也有幾十種，到底找哪一種投資最好？

有一種策略是很不錯，就是納入抗跌因子，這樣遇到大盤急速拉回時，因為平時選股機制就已經考量過下跌的風險，以最有名的高息低波ETF就是元大台灣高息低波（00713），這檔ETF在2017年9月上市，正好也是在美國川普上任後貿易戰吵最兇的時間點，接著2018年就啟動美國加高關稅的制裁，所以那兩年的股市也非常震盪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

於是當時的高股息ETF才會以低波動為主要訴求，就是怕市場無預警大殺，而同時期的除了00713最有名，還有國泰股利精選30（00701）、復華富時高息低波（00731）都是相同訴求的高股息低波動ETF，所以這次就來看看這3檔同梯的朋友，在2024年8月的近況。

從八月至今的表現來看，大盤下跌107.14點、0.48%，00713是裡面唯一轉正的ETF，同期上漲1.4元、2.45%；至於00701則下跌0.64元、2.18%；00731下跌4.35元、5.64%最為劇烈，到底強在哪？我們再從前五大持股及前三大配置產業來看看投資狀況。

前五大持股對照

國泰股利精選30（00701）

前五大組合都是金融股為主，一聽到降息，富邦金、國泰金上漲，中信金則是在除息後持續賣壓湧現，另外兆豐金也因為降息而出現非常大的賣壓，另外搭配中華電抗跌上漲，整體來看，金融股佔比極高，在最近大盤回檔這麼劇烈，難怪成為三檔高股息ETF跌幅之最。

元大台灣高息低波（00713）

從前五大持股來看，買最多的統一微幅下跌，另外第五大的華南金下跌8.47%，但前幾名包含台灣大、遠傳、可成都有非常強的漲勢，也消化掉金融股的下跌。

復華富時高息低波（00731）

最大持股組成基本上都是電子股及半導體為主，包含台達電、鴻海、聯電、日月光，而前兩大持股的台達電、鴻海回檔幅度最大，聯電及日月光投控則呈現上漲，但因為比例較低也無法扛住整體下跌，另外中信金同樣跌幅劇烈，這也形成另外一個壓力。

前三大產業對照

國泰股利精選30（00701）：金融股65.18%、電信股8%（中華電）、食品股5.04%（統一）

00701本體就是金融股，整體資產有六成以上都是金融股，所以總經消息混亂，加上盤勢不穩定，也造成整體金融族群下跌居多，另外還有持股中華電及統一，正好一漲一跌，不過整體還是要看金融股走勢為主。

元大台灣高息低波（00713）：金融股14.2%、電信股13.44%（台灣大、遠傳）、食品11.7%（統一、統一超）

前三大產業相對平衡，最大的金融股下跌，不過佔比第二、三大的電信股、食品股則漲勢明確，正好發揮抗跌易漲的特質。

復華富時高息低波（00731）：半導體21.82%、電子零組件12.81%、其他電子

整體組成以半導體為主，其他包含電子零組件及其他電子類也是同樣供應鏈，可以說是半導體為主的高息低波股。

元大台灣高息低波（00713）回升速度顯而易見

從持股組成來看，00713的產業佈局最平均，且主力持股也是上漲居多，難怪八月至今的漲幅有辦法贏過大盤。

另外補充一個有趣的現象，那就是三檔高息低波都有買入統一或統一超，電信三雄也分別有佈局，而且佔比都在前十名，從這一點可以看出統一及電信股就是低波動的共識。至於金融股或電子股則要在盤勢穩定的狀態下，低波動才會成立，否則一樣跟著大盤死傷慘重。

（本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。經「玩股網」授權轉載，原文：中美貿易戰活下來的三檔抗跌ETF大PK！八月至今績效最亮眼的是它？）