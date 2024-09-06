股災來照樣飆！六方科-KY「連拉6根漲停」創天價　遭列注意股

▲六方科-KY不畏台股大盤波動，連續拉出6根漲停，飆上180元天價。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

證交所6日公布17檔注意股，其中，六方科-KY（4569）不畏台股大盤波動，連續拉出6根漲停，飆上180元天價，根據公告內容，因最近6個營業日累積收盤價漲幅達58.46%，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達67元，被列入注意名單。

精密金屬機加工商「六方科-KY」9月6日開盤直鎖在漲停價180元，再寫歷史股價新高。這已經是六方科連續拉6根漲停，期間更不受台股暴跌千點影響，猶如「跳階梯式」紅燈高掛。如果從8月29日收盤價103元計算，截至目前已上漲77元，漲幅74.8%。

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事實上，六方科的發展基地在泰國，以車用、雷射、醫療應用為主要產品，除了既有訂單打入全球Tier 1整車廠、光通訊及記憶體品牌廠之外，近期更積極搭上「AI熱潮」，布局散熱、半導體、無人機等版圖，消費性電子散熱相關零件已經收到韓系客戶模具款項，樂觀看待下半年業績成長力道。

六方科上半年營收6.83億元，年增18.17%；稅後淨利1.56億元，年增1.05倍，每股淨利（EPS）達5.05元，已賺贏去年全年；觀察上半年獲利指標，毛利率23.44%、營利率8.79%、稅後淨利率22.9%，相比去年同期是「三率三升」。值得注意的是，六方科累計今年前7個月EPS，已來到6.65元。

另外，儘管LED產業面臨諸多挑戰，仍見到LED磊晶廠光鋐（4956）累計今年前8個月營收年成長7.15%、達到8.41億元。光鋐已連續2天拉漲停，股價來到32.3元並將挑戰波段高點，加上光鋐最近6個營業日的累積周轉率為52.75%、當日周轉率21.22%，也被列入注意股名單。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：中石化（1314）、巨庭（1539）、喬福（1540）、宇隆（2233）、盟立（2464）、怡利電（2497）、大立光（3008）、鴻碩（3092）、穎漢（4562）、榮科（4989）、和椿（6215）、悅城（6405）、建德工業（6606）、羅昇（8374）、明輝-DR（911608）