美超微跌破400美元！「4家AI台廠」遭拖累　廣達跌幅逾3%

▲美股牽動台股，走勢也連帶影響。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）9月6日收盤價下跌6.79%，跌破400美元以下，來到386.46美元，連帶影響台灣AI概念股走勢，包括廣達（2382）、技嘉（2376）、華泰（2329）、麗臺（2465）9日皆開低，跌幅近3%。

觀察台股走勢，老牌封測廠華泰9日早盤以37.2元開出，一度下探到37.15元，跌幅2.7%，隨後收斂至跌1.5%；與美超微關係更為密切的顯示卡廠麗臺，早盤以85.5元開低，最低來到84.3元，跌幅近4%，而後收斂至跌2.6%。

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至於電子代工大廠廣達，早盤以250元開出，最低來到248元，跌幅逾3%；此外，技嘉早盤以245元開出，跌近3%，隨後跌幅收斂至1.8%。

美超微8月27日被知名放空機構「興登堡研究」（Hindenburg Research）指控帳務問題及放空股票，更被點出財報瑕疵曾嚴重到一度從那斯達克交易所（NASDAQ）摘牌下市，根本是「累犯」。

不過，美超微不但沒有在第一時間出面澄清，也沒有發聲明辯護，隔日還宣布將延後遞交財報，猶如間接證實警報來臨，讓投資者信心崩盤，股價重挫逾19%，單日市值蒸發逾60億美元。

針對此事，美超微創辦人暨董事長梁見後發布聲明回應興登堡研究公司的報告。他強調，有關年度會計報告延後遞交，是由董事會稽核委員會決定，並已成立專門委員會審查相關內部控制及其他事項，董事會一定會竭力澈底完成，「預計第四季度或2024會計年度的財務報表，將不會有任何重大改變。」

梁見後也說，有一家做空機構最近公布有關美超微公司虛假或不正確內容，針對公開資訊進行誤導性的陳述，「我們會在適當的時候予以回應。就如同大家所知，這些做空機構的報告，目的是要推動股價下跌，滿足空頭獲利，損害公司的股東權益。」