國際遊艇展睽違6年再度啟航　打造台灣遊艇休憩產業生態圈

▲2024年遊艇展除於水域展示各式船艇超過60艘，亦辦理陸域展區，塑造台灣遊艇休憩生態圈。（圖／貿協提供）



記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署及高雄市政府主辦、外貿協會執行的台灣國際遊艇展，睽違6年將再次啟航，訂於今年11月28日至12月1日於高雄舉辦，超過60艘國內外遊艇將於亞灣遊艇碼頭、嘉信22號遊艇碼頭、亞果遊艇碼頭及第三船渠遊艇碼頭展出，碼頭旁的陸域也有遊艇零配件及周邊服務展示，呈現遊艇休憩產業鏈結，以及台灣廠商研發及設計能力。

展出將配合辦理多元周邊活動，精彩可期，徵展進入倒數階段，歡迎遊艇相關業者把握機會，搶占有限名額。買主預登也已同步開放，歡迎至官網登記參觀。

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依據國際遊艇媒體Boat International統計，2023年大型遊艇訂單總長度，台灣排名全球第四，也是亞洲之最，深獲國際市場肯定。本屆台灣國際遊艇展，東哥、嘉鴻、嘉信等國際知名的臺灣遊艇廠已報名參展，也有多家國際遊艇代理商帶來海外遊艇共襄盛舉。

各家參展廠商精銳盡出，東哥將展出旗下Legends系列最新發表的28L遊艇，該遊艇在主甲板前方的餐廳與廚房做結合設計，沙龍（客廳）區域也設置了寬敞的沙發及獨立酒吧，讓遊艇業主擁有更開闊大器的生活體驗。

嘉信也將帶來多艘遊艇，包含蒙帝菲諾系列的Custom 125 TRIDECK遊艇，艙內兩側設計落地窗提供良好視野，甲板配置按摩浴缸，另有水上摩托車艇庫及船艉升降跳水板等，一艘遊艇滿足多樣需求，可看出台灣業者在有限空間打造的無限可能，提升豐富的海上休憩體驗。

除水域遊艇展示外，碼頭旁的陸域則搭配展出遊艇零配件，包含遊艇引擎、螺旋槳、幫浦、遊艇五金零件等；也展出遊艇相關周邊服務，如碼頭服務及遊艇管理、遊艇駕訓、水上活動休憩用品(釣具、潛水)等。台灣國際遊艇展是國內唯一將水陸域遊憩結合展出的展覽，也是國內遊艇相關行業不可錯過的年度盛會。

為協助台灣遊艇產業擴展海外市場，執行單位外貿協會將發動全球60多個駐外單位洽邀國外潛力買主來台，並廣邀國內各行各業人士前來觀展採購，瞭解台灣遊艇休憩的建設與設施，觀賞精湛的遊艇設計及工藝，體驗南台灣的海洋休憩氛圍，呼應臺灣遊艇王國的美譽，塑造遊艇休憩生態圈並帶動產業發展。

台灣國際遊艇展即日起接受參展報名，貿協表示誠摯邀請遊艇及戶外遊憩業者把握最後的報名時間，買主預登也已同步開放，有興趣報名的參展廠商或參觀買主，可至台灣國際遊艇展官方網站（https://www.boatshow.tw/）報名或預登。