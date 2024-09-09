竣邦8月營收年增逾37％　年底前訂單展望樂觀

▲竣邦執行長蕭志偉、董事長高振芳。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

紡織布料供應商竣邦-KY（4442）公告8月營收，受惠營運逐步增溫，單月營收為6860萬元，月增43.6％、年增37.4％；累計今年前8月合併營收為7.35億元，年增18.37％。

執行長蕭志偉表示，公司前5大客戶包括Nike、Boardriders、BURTON、VUORI、HellyHansen，其餘客戶還包含Under Armour、ATHLETA、Alo、Fanatics等。展望未來，Nike下單動能不變，VUORI及HellyHansen則有明顯增溫跡象；受惠訂單能見度佳、產品競爭力強，目前看來客戶至年底的訂單展望相當樂觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭志偉指出，觀察客戶採用產品數，2022年為513件、2023為559件、今年預估為614件，每年平均約有雙位數成長；近年也已切入越南設廠，子公司業於今年Q1順利轉盈，預期越南出貨至今年底將佔逾2成營收，也將是未來運動品牌接單的主要成長動能之一。

此外，蕭志偉也說，公司Q2每股純益為0.88元，創下同期新高，主要是受惠客戶恢復拉貨動能，新品牌開始貢獻，加上產品組合轉佳，以及營運控管效益提升所致，也帶動毛利率攀升至27％，較上季提升逾4個百分點。