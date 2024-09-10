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輝達AI晶片流入中國　客戶爆雲端租用成本竟比美國更便宜

▲▼NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒金融時報報導，使用NVIDIA領先的AI晶片在中國租用雲端服務的成本低於美國，這表示儘管美國有出口限制，先進的處理器仍很容易進入中國市場。知情人士指出，四家小型中國雲端供應商向當地科技集團收取每小時約6美元的費用，以使用基本配置中配備8個NVIDIA A100 處理器的伺服器。美國的小型雲端供應商對相同設定的收費約為每小時10美元。

人工智慧和雲端產業人士表示，低價表明NVIDIA晶片在中國供應充足，並規避了美國旨在阻止獲取尖端技術的措施。

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NVIDIA A100 和 H100 也已上市，它們是NVIDIA最強大的 AI 加速器之一，用於訓練支援 AI 應用程式的大型語言模型。自2022年秋季以來，NVIDIA已被禁止向中國運送A100，並且從未被允許在中國銷售H100。

晶片經銷商和科技新創公司表示，這些產品相對容易採購。NVIDIA A100和H100的庫存在中國社群媒體和小紅書、阿里巴巴淘寶等電子商務網站以及電子市場上公開進行銷售廣告，價格比國外價格略有上漲。

根據阿里巴巴和字節跳動等中國較大的雲端營運商和客戶的定價，它們以可靠性和安全性而聞名，對於類似的NVIDIA A100 伺服器，它們的價格是當地小型供應商的兩倍到四倍。打折後，兩家中國科技巨頭提供的價格與亞馬遜網路服務相當，後者每小時收費 15 至 32 美元。

根據NVIDIA H100 處理器在市場上的廣泛使用，估計全中國有超過 100,000 個 NVIDIA H100 處理器。NVIDIA晶片的尺寸大約有一本書那麼大，這使得走私者相對容易跨境運輸它們，從而破壞了美國限制中國人工智慧進步的努力。

幾位參與貿易的人士表示，馬來西亞、日本和印尼的商人經常將AMD伺服器或NVIDIA處理器運往香港，然後再過境運往深圳。專家表示，黑市貿易取決於美國出口法規的難以應對的變通辦法。例如，雖然中國公司的子公司被禁止在國外購買先進的人工智慧晶片，但他們的高階主管可以在日本或馬來西亞等國家設立新公司進行採購。

一位美國制裁專家表示，在美國境外完全實施出口管制是很困難的。這就是為什麼這些法規規定托運人有義務調查最終用戶，並且商務部將被認為違反規則的公司添加到禁止的實體名單中。

關鍵字： 輝達

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