006208奪8月ETF定期定額戶數增長王　00919大減3447戶

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股ETF喜好轉變，證交所統計，今年8月定期定額ETF戶數最多前20檔中，富邦台50（006208）單月大增8590戶奪下「增長王」寶座；同樣主打市值型題材的元大台灣50（0050）單月也增加4304戶成長動能居后座；以高息訴求的國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）在月增排行上名列第3、第4名。不過群益台灣精選高息（00919）卻大減3447戶，令人意外。

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證交所統計顯示，若以總交易戶數來看，00878定期定額戶數29萬4953戶最多，但因單月只增加2282戶，月增長動能較006208、0050較低；0056定期定額總戶數26萬9783戶，以交易戶數排名雖居第2，但月增戶數1957戶在前20大定期定額ETF中退至第4。

另外，若以月增戶數來看，國泰台灣5G+（00881）8月增1177戶至3萬零975戶排第5，元大台灣高息低波（00713）月增885戶排名第6，凱基優選高股息30（00915）月增793戶超車元大台灣價值高息（00940）的501戶，元大S&P 500（00646）月增63戶，復華台灣科技優息（00929）月增50戶名列第9、10。

不過定期定額20強ETF中，常勝軍群益台灣精選高息（00919）月減3447戶流失最多，但00919在8月定期定額總戶數12萬2353戶，以絕對戶數排名的話仍位居第5。