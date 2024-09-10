統振8月營收2.48億元　年成長28.97%！創27個月以來新高紀錄

▲統振公告2024年8月合併營收。（圖／統振提供）

記者楊絡懸／台北報導

移工金流服務商統振（6170）公告今年8月合併營收2.48億元，月增6.76%，年成長28.97%，創27個月以來新高紀錄；累計今年前8個月合併營收18.75億元，年成長30.06%。統振表示，主要得益於金融科技與電信、流通事業兩大事業營運體齊步成長貢獻所致。

在金融科技業務方面，統振表示，隨著台灣市場對外籍移工需求的持續增長，統振QuickPay App的外籍移工小額匯款筆數年成長18.48%，推動金融科技業務的穩定成長。

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觀察在少子和缺工大環境趨勢下，統振指出，台灣市場對移工需求只增不減，缺工的行業包括服務業、科技業、製造業，政府將進一步擴大移工市場供給面缺口，統振將把握此市場商機，從中拓展業務市場範疇。

以QuickPay App為例，統振將持續用戶體驗與服務效率，吸引更多用戶註冊並活躍使用，給予移工更全面、便捷的金融科技服務，進一步增強公司在外籍移工小額匯款市場中的競爭力與占有率表現。

展望今年第四季，統振表示，儘管先前越南等地區的移工匯款業務因地下匯率衝擊，存在不確定性，但對於政府寬鬆限制，南向引進更多外籍移工的中長期政策趨勢充滿信心，總體持審慎樂觀看法。

統振在移工電信預付卡市場長達24年的豐富經驗，積極擴展在金融科技領域布局，並強化電信與流通事業市場銷售力，期盼乘大環境順風突破以往格局限制，創造公司營運表現躍進，將繼續努力為股東與社會創造更大的價值。